Karaman kafilesinin yolculuğu yangınla kesildi; müsabaka ileri tarihe alındı

Maç erteleme kararı:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Karaman FK'nın deplasman yolculuğu sırasında sabah saatlerinde yaşanan otobüs yangını nedeniyle 15.11.2026 Pazar günü saat 13.00'te Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanması planlanan Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.-Karaman Futbol Kulübü Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Olayın gelişimi:

Kayıtlara göre Karaman-Konya kara yolunda seyir halindeki, futbolcu ve teknik heyeti taşıyan Kazımkarabekir Belediyesine ait otobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı kullanılamaz hale getirirken, yaklaşık 30 kişilik kafile şoförün müdahalesiyle otobüsten tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadı.

Federasyon ve kulüp süreci:

Yaşanan durumun ardından Karaman FK yönetiminin maçın ertelenmesi yönündeki talebi üzerine TFF karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanmasına karar verdi. Kurumun açıklamasında, 15.11.2026 Pazar günü saat 13.00'te Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanacak Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.-Karaman Futbol Kulübü Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasının, Karaman Futbol Kulübü'nün takım otobüsünde çıkan yangın nedeniyle Federasyonumuzca ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih ise daha sonra ilan edilecek. TFF'nin erteleme kararı, oyuncu ve teknik ekip güvenliğinin öncelikli olduğu gerekçesiyle alındı; kulüp ve yetkililer konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), KARAMAN FK'NIN DEPLASMAN YOLCULUĞU SIRASINDA TAKIM OTOBÜSÜNDE ÇIKAN YANGIN NEDENİYLE BUGÜN OYNANMASI PLANLANAN YENİ MERSİN İDMANYURDU-KARAMAN FK KARŞILAŞMASINI İLERİ BİR TARİHE ERTELEDİ.