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Genç voleybolcuların yükselişi: Fatih Fen Lisesi il ikincisi

Eskişehir Fatih Fen Lisesi, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları A Genç Erkekler Voleybol müsabakalarını il ikincisi olarak tamamladı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Genç voleybolcuların yükselişi: Fatih Fen Lisesi il ikincisi

turnuva özeti:

Okul Sporları A Genç Erkekler Voleybol Müsabakaları, Şehit Anıl Gül Spor Salonunda gerçekleştirildi. Turnuvada il genelinden takımlar mücadele ederken, maçlar sonrası belirlenen sıralamada Eskişehir Fatih Fen Lisesi başarı gösterdi ve yarışmayı il ikincisi olarak tamamladı.

takım yönetimi ve performans:

Eskişehir Fatih Fen Lisesi voleybol takımı, Beden Eğitimi Öğretmenleri Fatih İlbars ve Kamil Beyaztaş yönetiminde sahaya çıktı. Takımın organizasyonu ve maç içindeki mücadeleci performansı, dereceye girmesinde belirleyici oldu.

sonuç ve değerlendirme:

Turnuvadaki bitirişle okul, il düzeyinde önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen il ikinciliği, takımın çalışma disiplinini ve antrenör kadrosunun katkısını ortaya koyuyor ve okulun spor alanındaki varlığını güçlendiriyor.

ESKİŞEHİR’DE DÜZENLENEN OKUL SPORLARI A GENÇ ERKEKLER VOLEYBOL MÜSABAKALARI’NDA ESKİŞEHİR FATİH...

ESKİŞEHİR’DE DÜZENLENEN OKUL SPORLARI A GENÇ ERKEKLER VOLEYBOL MÜSABAKALARI’NDA ESKİŞEHİR FATİH FEN LİSESİ, İL İKİNCİSİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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