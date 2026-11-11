Antalya'da başlatılan AIR girişimi sağlık sistemlerinde dayanıklılığı küresel düzeye taşımayı hedefliyor

Sağlık gündemi COP tarihinde ilk kez görünür oldu

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında sağlık konusu, 'Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri' başlığıyla ilk kez bu düzeyde ele alındı. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Alper Biten, bu toplantıda tespit ettikleri bir boşluğu doldurmak üzere Antalya Dirençli Sağlık Sistemleri (AIR) girişimini başlattıklarını açıkladı.

AIR girişiminin hedefleri ve işleyişi:

Dr. Aziz Alper Biten, COP31'de yapılan çalışmanın ardından AIR girişimini oluşturduklarını belirterek, amaçlarının ülkelerin sağlık ve çevreyi korumaya yönelik iyi uygulamalarını uluslararası platformda paylaşmak olduğunu söyledi. Bu yaklaşım, hem uygulamaların görünürlüğünü artırmayı hem de başarılı model ve yöntemlerin başka ülkelere aktarılmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Biten, önceki COP toplantılarında şekillenen Belem Sağlık Eylem Planı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ATACH girişiminin mevcut olduğunu; ancak Türkiye olarak gözlemledikleri eksikliğe cevap vermek için AIR'i hayata geçirdiklerini vurguladı.

AIR, uygulamaları derleyip değerlendirecek, sınıflandıracak ve diğer ülkelere aktarılabilecek biçimde düzenleyecek bir mekanizma olmayı planlıyor. Biten, zaman zaman ülkelerin kendi yaptıkları çalışmaları fark edemediğini ve duyuramadığını; AIR aracılığıyla bu iyi örneklerin küresel ölçekte tanınmasının amaçlandığını ifade etti. Oluşum tamamlandıktan sonra her COP toplantısında AIR platformu üzerinden iyi örneklerin paylaşılmasının hedeflendiği bildirildi.

İstanbul Bildirgesi ve kriz deneyimlerinin aktarımı:

Biten, Türkiye'nin sel, orman yangınları ve deprem gibi afetlerle karşılaştığını; bu süreçlerin sağlık sisteminin dayanıklılığı konusunda önemli tecrübeler kazandırdığını belirtti. Bu tecrübelerin uluslararası düzeyde paylaşılmasını kolaylaştırmak için İstanbul'da düzenlenen uluslararası konferansta kabul edilen İstanbul Bildirgesi'nin yayımlandığını hatırlattı. Bildirge, benzer deneyimleri yaşayan ülkeleri bir araya getirerek uygulamaların nasıl hayata geçirileceğine dair pratik bilgiler sunmayı amaçlıyor.

Genel müdür, COP31'in diğer toplantılardan farklı olarak daha fazla ülkenin katılımını beklediklerini ve AIR'in bu katılımı destekleyeceğini belirtti. Türkiye, her yıl düzenlenen COP'lar kapsamında girişimi aktif tutmayı; uygulama örneklerini paylaşmanın yanı sıra bunların uygulanabilirliğini göstermeyi hedefliyor. Böylece hem sağlık hizmetlerinin iklim ve afetlere karşı dayanaklılığı güçlendirilecek hem de ülkeler arası iş birliği ve öğrenme teşvik edilecek.

Sonuç olarak AIR girişimi, sağlık ile çevre politikalarını birbirine yakınlaştırmayı ve pratik çözümleri geniş ölçekli paylaşımıyla yaygınlaştırmayı amaçlayan bir adım olarak tanımlanıyor. Dr. Aziz Alper Biten'in ifadesiyle bu yaklaşımın ilerleyen COP toplantılarında da gündemde kalması bekleniyor.

Dr. Aziz Alper Biten: "Antalya Dirençli Sağlık Sistemleri girişimini başlattık"