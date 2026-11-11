Yıldırım sokakları gece boyunca hijyen nöbetinde

Gece temizlik çalışmaları

Yıldırım Belediyesi, kent genelinde temizlik hizmetlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından planlanan gece operasyonlarında amaç, gündüz trafiğini ve vatandaş yaşamını aksatmadan sokakların hijyenini korumak.

Operasyonun ayrıntıları:

Gece çalışmalarında 25 personel görev alıyor. Ekiplerin kullandığı araçlar arasında 3 adet açık kasa kamyonet, 3 adet süpürge makinesi ve 3 adet tanker bulunuyor. Belirlenen program doğrultusunda cadde ve sokaklar sokak sokak temizleniyor; atıklar tek tek toplanıp ardından basınçlı suyla yıkanarak temiz bir görünüme kavuşturuluyor.

Hedefler ve belediye açıklaması:

Çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız devam ediyor ve temizlik ekipleri vatandaşların günlük yaşamını aksatmamak için gece mesaisinde hizmet veriyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz şöyle dedi: "Yıldırım Belediyesi bir yandan ilçenin geleceğine yön verecek projeleri hayata geçirirken diğer yandan hemşehrilerin yaşam kalitesini artıracak hizmetlerini de aralıksız sürdürüyoruz. Tüm mahallelerde kapsamlı temizlik seferberliği yürütülüyor. Yıldırım’ın dört bir yanında görev yapan ekipler, günün her saati ilçeyi köşe bucak temizliyor. Vatandaşların günlük yaşamını aksatmamak için temizlik çalışmalarını gece saatlerinde de sürdürülüyor. Daha yaşanabilir bir Yıldırım için çevre temizliği ve halk sağlığını önceleyen hizmetlerine devam edeceğiz"

YILDIRIM BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE TEMİZLİK HİZMETLERİNİ 7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. DAHA TEMİZ VE SAĞLIKLI YILDIRIM HEDEFİYLE ÇALIŞAN BELEDİYE EKİPLERİ, GECE SAATLERİNDE DE YOĞUN MESAİ YAPIYOR.