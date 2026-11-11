İklim krizi sağlık sınavı: enfeksiyonlardan göçe ve gıda güvenliğine genişleyen tehdit

İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki görünür etkileri

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve KUISCID Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül, COP 31 kapsamında yaptığı değerlendirmede iklim değişikliğinin artık soyut bir öngörü değil, somut sağlık sonuçları doğuran bir gerçeklik olduğunu belirtti. Ergönül, artan sıcaklıklar, kuraklık, seller ve orman yangınları ile değişen yağış düzenlerinin doğrudan halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi ve bu etkilerin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutları olduğunu vurguladı.

Enfeksiyonların coğrafyası değişiyor:

Ergönül, sıcaklık ve nem değişimlerinin kene ve sivrisinek gibi taşıyıcıların dağılımını etkilediğini; bunun da enfeksiyon hastalıklarının coğrafi yayılımında kaymalara yol açabileceğini anlattı. Paylaşılan projeksiyonlar, 2050 yılına kadar bazı taşıyıcı türlerin yeni bölgelere uyum sağlayabileceğine işaret ediyor. Bu bağlamda KUISCID ile UCLA iş birliğinde geliştirilen Ekolojik Araştırma Ağı, hayvan popülasyonları, taşıyıcılar ve çevresel değişimler arasındaki etkileşimi izleyerek zoonotik risklerin erken saptanmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Ergönül, bu tür izleme çalışmalarının enfeksiyon risklerini bilimsel verilerle takip etmek ve müdahale kapasitesini artırmak açısından hayati olduğunu belirtti.

Hazırlık, izleme ve iş birliği gerekliliği:

Ergönül, iklim krizinin tek başına ele alınamayacağını; ekosistem kaybı, su ve gıda kıtlığı, ekonomik sorunlar, göç ve sosyoekonomik eşitsizliklerin birbirine bağlı süreçler olduğunu ifade etti. Gelecekteki halk sağlığı krizlerine hazırlık için bilimsel verilerin etkin kullanımı, yapay zekâ destekli analizler, uluslararası araştırma iş birlikleri ve erken müdahale sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Önleyici stratejiler, ekolojik değişimlerin düzenli izlemesi ve risklerin önceden tanımlanması; Ergönül'e göre sağlık sistemlerinin dayanıklılığını artırmak için kritik öncelikler arasında yer alıyor.

Konuşma, iklim değişikliğinin sağlık alanında yarattığı çok boyutlu risklerin sistematik izleme ve küresel iş birliği ile ele alınmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANI VE KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ BANKASI ENFEKSİYON HASTALIKLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ (KUISCID) DİREKTÖRÜ PROF. DR. ÖNDER ERGÖNÜL