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Antalya'nın caretta formundaki pavilyonu COP31 yeşil bölgesinde ilgi çekiyor

Antalya Valiliği himayesinde hazırlanan caretta şeklindeki pavilyon, COP31 Yeşil Bölge ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor ve çevre çalışmalarını tanıtıyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Antalya'nın caretta formundaki pavilyonu COP31 yeşil bölgesinde ilgi çekiyor

Antalya'nın caretta formundaki pavilyonu COP31 yeşil bölgesinde ilgi çekiyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kurulan pavilyon, Antalya Valiliği himayesinde hazırlanan tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeşil Bölge'de yer alan yapı, Akdeniz ve Antalya'nın simgesi olan caretta carettalardan esinlenerek biçimlendirildi ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Tasarım ve ilham kaynağı:

Pavilyonun dış formu ve iç mekan düzeni, caretta carettaların görsel dilini kullanarak hem farkındalık yaratmayı hem de ziyaretçiyi bilgilendirmeyi amaçlıyor. Yeşil Bölge konumunda olması, ziyaretçi akışını artırırken Antalya'nın deniz ve kıyı koruma çalışmalarını öne çıkarıyor. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi proje koordinatörü Ebru Şahin, pavilyon tasarımıyla ilgili olarak şunları ifade etti:

"COP31 alanında Yeşil bölgede Antalya Valiliğinin Caretta şeklinde tasarlanan pavilyonunun önündeyiz. Biliyorsunuz carettalar Akdeniz’in, Antalya’nın en önemli ve vazgeçilmez varlıklarından bir tanesi. Biz de onlara ilgi çekmek için bu şekilde tasarladık."

Program ve paydaş katılımı:

Pavilyonun içinde büyük ekranlar aracılığıyla Antalya’nın denizleri ve kıyılarını korumaya yönelik yürütülen çalışmalar ziyaretçilere aktarılıyor. Sunumlar, bilgilendirme faaliyetleri ve etkileşimli gösterimler sayesinde ziyaretçiler hem yerel uygulamaları hem de sürdürülebilirlik odaklı projeleri yakından tanıma fırsatı buluyor. Şahin ayrıca, "Geçtiğimiz yıldan beri tüm kamu kurumlarımızda, sivil toplum kuruluşlarımızla ve gönüllülerimizle insanlarımızla Antalya’nın denizlerini ve kıyılarını korumak üzere bir çevre hareketi başlattık" diyerek sürecin kapsamını özetledi.

Etkinlik programında, Antalya’da deniz ve kıyı korumasına katkı veren yaklaşık 60'a yakın paydaş kendi projelerini ve çevreci yaklaşımlarını sunacak. Pavilyonun tasarımı ve içerikleri, hedeflenen mesajın geniş kitlelere ulaştırılmasına ve sürdürülebilir uygulamaların görünür kılınmasına hizmet ediyor.

Pavilyonun gördüğü ilgi yetkililer ve organizatörler tarafından memnuniyetle karşılanırken, çalışmanın kalıcı farkındalık yaratması ve benzer girişimlerin sürdürülmesi hedefleniyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ&#039;NİN (UNFCCC) 31. TARAFLAR KONFERANSI...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NİN (UNFCCC) 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31), ANTALYA'DA BAŞLARKEN, ANTALYA VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE HAZIRLANAN CARETTA CARETTA ŞEKLİNDEKİ ANTALYA PAVİLYONU, YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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