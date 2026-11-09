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Erdoğan ile Tim Cook'un kabulünde teknoloji ve yatırımlar konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook’u kabul etti; görüşmede teknoloji ortaklıkları yatırım fırsatları ve dijital dönüşüm ele alındı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan ile Tim Cook'un kabulünde teknoloji ve yatırımlar konuşuldu

Görüşmenin odağı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook’u kabul etti. Kabulde taraflar arasında teknoloji iş birlikleri, yatırım fırsatları ve dijital dönüşümün öncelikli gündem maddeleri olduğu belirtildi.

İş birliği ve öncelikler:

Görüşmede, iki tarafın mevcut ilişkileri geliştirme ve sektörün ihtiyaçlarına uygun iş birlikleri oluşturma arayışında olduğu vurgulandı. Teknoloji ve yatırım başlıklarında karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

Toplantı, Apple ile Türkiye arasındaki temasların sürdüğünü ve gündemdeki dijital dönüşüm konularının masaya yatırıldığını gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook&#039;u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook'u kabul etti

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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