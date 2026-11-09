Organ bağışçıları için Giresun'da hatıra ormanı kuruldu

Organ bağışçıları için hatıra ormanı oluşturuldu:

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ile Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, organlarını bağlayarak başkalarına umut olan donörlerin anısını yaşatmak amacıyla bir Organ Bağışı Hatıra Ormanı kuruldu.

Etkinlikte toplam 28 fidan toprakla buluşturuldu. Düzenleyenler, bundan sonra her yeni organ bağışı için hatıra ormanına bir fidan daha dikmeyi hedeflediklerini belirtti; amaç, bağışçıların anısını somut ve sürekli bir biçimde yaşatmak.

Giresun'un bağış oranları ve sağlık yetkililerinin değerlendirmesi:

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Doç. Dr. Bilge Olgun Keleş etkinlikte, ilin nüfusuna oranla organ bağışında kayda değer bir başarı sağlandığını vurguladı. Giresun'un yaklaşık 450 bin nüfusu olduğunu hatırlatan Keleş, bu yıl tespit edilen 21 beyin ölümü vakasının 12'sinde ailelerin organ bağışına onay verdiğini aktardı.

Keleş, bu oranın %50'nin üzerinde olduğunu, Türkiye genelindeki ortalamalarla karşılaştırıldığında Giresun'da önemli bir başarı elde edildiğini söyledi ve organ bağışı sayesinde birçok hastanın hayatına dokunulduğunu ifade etti.

Bir alıcının deneyimi: ikinci hayatın anlamı:

Üç yıl önce kalp nakli geçiren hemşire Yunus Emre Dilmen, organ bağışının hayatını nasıl değiştirdiğini etkinlikte paylaştı. Dilmen, kalp kasını tutan bir enfeksiyon nedeniyle gelişen kronik kalp yetmezliği sonucu yürüyemediğini, nefes almakta ve uyumakta güçlük çektiğini anlattı.

Yoğun bakımda makineye bağlı bir dönemi olduğunu ve umudunu yitirdiği anda bağış kararının kendisine yeni bir yaşam sunduğunu belirten Dilmen, Haziran 2023'te yapılan kalp nakli sayesinde yeniden hayata döndüğünü söyledi. Donörünün ve ailesinin kararının kendisine "ikinci bir hayat" verdiğini vurgulayan Dilmen, burada donörünün anısına bir fidan diktiğini ve toplumun organ bağışına daha duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Etkinlik, bağışçıların hatırasını yaşatmanın yanı sıra organ bağışının toplumsal bilincini artırmayı, bağış oranlarını yükseltmeyi ve organ bekleyen hastalara umut olmayı amaçlıyor. Yetkililer, kurulan hatıra ormanının zamanla bağışların görünür bir simgesi haline gelmesini hedefliyor.

GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORGAN NAKLİ KOORDİNATÖRÜ DOÇ. DR. BİLGE OLGUN KELEŞ, GİRESUN’UN NÜFUSUNA ORANLA ORGAN BAĞIŞINDA ÖNEMLİ BİR BAŞARI YAKALADIĞINI SÖYLEDİ