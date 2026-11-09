Efeler'de can dostlara yeni yaşam: 26 bin metrekarelik Sempati tesisi açıldı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından hayata geçirilen 26 bin metrekarelik Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile 14 bin metrekarelik Sempati Doğal Yaşam Alanı, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa eşi benzeri görülmemiş bir yatırım olarak vurgu yapılırken, tesisin sokak hayvanlarının barınma ve sağlık koşullarını kökten değiştirmesi hedefleniyor.

tesisin sunduğu imkânlar:

Başkan Anıl Yetişkin, açılışta köpeği Biber ile hazır bulundu ve kendisinin üç kedi ile bir köpek sahiplendiğini hatırlatarak projeye kişisel desteğini vurguladı. Yetişkin, sokak hayvanlarının geleneksel barınak modellerinde tutulmasından hoşnut olmadığını belirterek, "Sokak hayvanlarımızın barınma, sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını tek çatı altında buluşturuyoruz" dedi.

Tesis bünyesinde ısıtma ve soğutma sistemleriyle donatılmış açık ve kapalı padoklar, mama binası, ilk müdahale odası, donanımlı ameliyathane, tedavi birimleri ve anne-yavru bölümleri bulunuyor. Başkan Yetişkin, merkezin hayvanların sağlık durumlarının yakından takip edilebileceği, tedavi ve bakım süreçlerinin modern şartlarda gerçekleştirileceği bir altyapı sunduğunu söyledi. Ayrıca, Doğal Yaşam Alanında can dostların sahiplendirilene dek doğayla iç içe daha geniş alanlarda kalabileceği belirtildi.

eğitim, sahiplendirme ve toplumsal katılım:

Sempati içinde bir kafe ve hayvansever çocuklar için bir sınıfın yer alması, tesisi sadece bakım merkezi olmaktan çıkarıp halkın ziyaret edip destek olabileceği bir sosyal alana dönüştürüyor. Başkan Yetişkin, merkeze "Sempati" adını bizzat kendisinin verdiğini söyleyerek, "Dileğim çocuklarınızla gelip burada keyifli vakit geçirmeniz" ifadelerini kullandı.

Merkezde yapılan sahiplendirme çalışmalarına destek vermek üzere hazırlanan bir internet sitesi üzerinden hayvanların fotoğraflanıp ilan edileceği açıklandı. Etkinlikte ayrıca Germencik Belediye Başkanı Burak Zencircinin mama bağışında bulunduğu ve katkısı için teşekkür edildi.

Projede emeği geçen personele teşekkür eden Yetişkin, tesisin açılışının hayırlı olmasını diledi.

katılımcıların değerlendirmeleri:

Oyuncu Emre Kınay, tesisin yapım aşamasında ziyaretinden etkilendiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "'Hayvanları topladık, sokakta köpek kalmadı' demek gurur duyacak bir şey değil. İsteyince böyle güzel tesisleri hayata geçirmek görüldüğü gibi çok kolaymış. Biraz vicdan, biraz yürek ve cesaret varsa oluyor." Kınay, çocuklara sevgiyi aşılamanın önemine vurgu yaptı ve "Bundan sonraki hedefimiz döner sermayeli mama fabrikası yapmak" dedi.

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hakan Kaya da konuşmasında tesisin hayvan sağlığı ve refahı açısından önemine işaret ederek, yatırımı gerçekleştiren Başkan Anıl Yetişkin ve emeği geçenlere teşekkür etti. Kaya, meslek odası olarak iş birliğine her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Aydın Hayvan Hakları ve Eğitim Derneği Başkanı Jale Koç, projenin uzun zamandır hayal ettikleri bir çalışma olduğunu belirterek Anıl Yetişkin ve ekibini kutladı. Koç, bu tesisin hayvansever sayısını ve sahiplendirmeleri artırmasını diledi. Aydın Can Dostları Derneği temsilcisi Sema Ceylan da projenin hayalden gerçeğe dönüşmesine duyduğu minnettarlığı ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar açılış kurdelesini keserek tesisi gezdi ve görevlilerden bilgi aldı. Tören, tesisin kentte sokak hayvanlarına yönelik bakım, sağlık ve sahiplendirme çalışmalarına yeni bir boyut kazandıracağı beklentisiyle son buldu.

EFELER BELEDİYESİ, SEMPATİ DOĞAL YAŞAM ALANI