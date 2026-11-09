Mahalleye konforlu ulaşım: Osmangazi'de parke ve bordür çalışmaları tamamlanıyor

kırıkkale belediyesi osmangazi mahallesi'nde yol yenileme çalışmasını sürdürüyor

Kırıkkale Belediyesi ulaşım konforunu artırmak amacıyla Osmangazi Mahallesi'nde yoğun bir yol iyileştirme programı yürütüyor. Ekipler, mahallede toplam 15 bin 181 metrekare kilit parke taşı döşemesi ve 5 bin 517 metre beton bordür imalatını tamamlamaya yaklaştı.

çalışmaların kapsamı:

Proje kapsamında eski döşemeler yenilenirken yol kenarlarına beton bordürler yerleştirildi. Yapılan uygulamalarla yolların yüzey kalitesinin artırılması, yağmur suyu tahliyesinin düzenlenmesi ve yaya ile araç trafiğinin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

şehir genelinde sürdürülen çalışmalar:

Belediye ekipleri yalnızca Osmangazi Mahallesi'nde değil, kentin farklı noktalarında da yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, tamamlanan bölümlerin mahalle sakinlerinin ulaşım konforunu gözle görülür şekilde iyileştireceğini belirtiyor.

KIRIKKALE BELEDİYESİ TARAFINDAN OSMANGAZİ MAHALLESİ'NDE YÜRÜTÜLEN 15 BİN 181 METREKARELİK KİLİT PARKE TAŞI DÖŞEME VE 5 BİN 517 METRELİK BETON BORDÜR ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ.