Başakşehir'de Nuri Şahin: Beşiktaş deplasmanında cesaret şart

Başakşehir'den Gaziantep maçının ardından değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, karşılaşmanın genel fotoğrafını ve önlerindeki Beşiktaş deplasmanına ilişkin beklentilerini paylaştı.

maçın akışı ve ikinci yarı sorunları:

Şahin, maçın iyi başladığını ve takımının erken golle öne geçtiğini belirterek ilk yarıyı neredeyse tamamen domine ettiklerini ifade etti. Ancak ikinci golün eksikliğine dikkat çekti: "İkinci yarıya bu sezon üzerinde konuşacak olursak bir hastalığımız gibi ikinci yarılara iyi başlayamıyoruz." Bu zafiyetin Gaziantep'i oyunda tuttuğunu ve sonrasında gol yemelerine neden olduğunu söyledi.

Teknik direktör, maçın dönüm noktasını 1-1'den sonra verilen reaksiyona bağladı. "1-1’den sonra iyi bir reaksiyon verdik. Pozisyonlara girdik, gol attık. Maçı kazanmasını bildik." diye konuştu ve galibiyetin hak edildiğini düşündüğünü, fakat oyuncularına bu tür maçların her zaman dönmeyebileceği uyarısını yaptığını ekledi. Şahin, maçın kırılmasını sağlayacak daha net ikinci ve üçüncü gollerin bulunmasının önemine vurgu yaptı.

orhan ak ile tartışmaya ilişkin açıklama:

Karşılaşma sonrası Gaziantep Teknik Direktörü Orhan Ak ile yaşanan tartışmaya da değinen Şahin, "Orada olan orada oldu, orada kaldı. Bu tür şeylere ben çok girmek istemiyorum." dedi. Şahin, kendi karakterine dair "Ben hiçbir zaman saygısızlık yapmam" ifadesini kullanarak, yaşananların üzerinde uzun süre durmak istemediğini ve Gaziantep'e başarı dileklerini ilettiğini belirtti. Ayrıca bu maçın takım için "çok önemli 3 puan" olduğunu vurguladı.

beşiktaş deplasmanı ve hedeflenen tavır:

Gelecek haftaki Beşiktaş deplasmanına ilişkin değerlendirmesinde Şahin, sezon başlangıcının istenen düzeyde olmadığını, Finlandiya faciasından sonra takımın yavaş yavaş momentumu yakaladığını söyledi. Ağırlıklı olarak rakibin teknik kadrosu, kadro kalitesi, taraftarı ve stadyum koşullarına dikkat çekti ve hazırlıklarını buna göre yapacaklarını belirtti.

Başakşehir teknik patronu, deplasmanda galip gelmek için takımından beklediği tutumu net bir biçimde ifade etti: "Orada maçı kazanmak istiyorsak, o stadyumda maçı kazanmak istiyorsak çok cesur olmamız gerekiyor." Ayrıca "momentumu biraz daha genişletmek istiyoruz" diyerek, pazartesi günü orada olmaya çalışacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Şahin'in sözleri, hem takımın oyun anlayışına hem de önümüzdeki zorlu deplasmana yönelik hazırlık önceliklerine ışık tutuyor; özellikle ikinci golü bulma konusundaki ısrarı ve oyunun kritik anlarındaki sertlik talebi ön plana çıkıyor.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş’ın stadında maçı kazanmak istiyorsak çok cesur olmamız gerekiyor" dedi.