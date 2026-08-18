Antandros'ta bin 600 yıllık kilise gün yüzüne çıkıyor

Antandros'ta erken dönem piskoposluk kilisesi gün yüzünde

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Antandros Antik Kenti'nde süren kazılarda, 2026 sezonunun odak noktası Geç Antik Çağ dönemine ait büyük bir kilise yapısı oldu. Kazı başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, 2024'te başlanan çalışmanın bu yıl büyük ölçüde yapının ortaya çıkarılmasına yoğunlaştığını açıkladı.

Kazı sezonu ve çalışma düzeni:

Kazı sezonu 22 Haziran tarihinde başladı. Polat, sezonun erken açılma nedenlerinden birinin Antandros Antik Festivali olduğunu ve festivalin Antandros ile bölgenin tanıtımına katkı sağladığını belirtti. Bu yıl kazıların ana hedefi, 2024'te tespit edilen kilise yapısının planının ve yapısal öğelerinin tamamıyla gün yüzüne çıkarılmasıdır.

İlk tespitlere göre kilise, mimari ölçeği ve korunum durumu bakımından dikkati çekiyor. Şu ana kadar ortaya çıkarılan bölümün genişliği 17 metre olarak ölçüldü; doğu kısmına henüz ulaşılmadığı için yapının toplam uzunluğu belirlenemedi.

Buluntular ve tarihsel veriler:

Kilise mimarisi, iç bezemeler ve taş işçiliği yapının önemine işaret ediyor. Duvar freskleri, panel ve bitkisel bezeme örnekleri gün ışığına çıkarıldı; granitten yapılmış sütunların büyüklüğü yapının anıtsal niteliğini vurguluyor. Kazılarda ortaya çıkan mozaikler üzerindeki kitâbelerden, yapının cemaat tarafından inşa edildiği ve mozaiklerin Kandidos adlı bir kişi tarafından finanse edildiği anlaşıldı.

Mozaiklerin üzerinde tespit edilen yaklaşık 10 santimetrelik yangın tabakası, yapının büyük bir yangın sonucu kullanım dışı kalmış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Prof. Dr. Gürcan Polat, yapı ile ilgili verilerin yapının milattan sonra 5. yüzyılın başlarında inşa edildiğini, muhtemelen 7. yüzyıldaki Arap akınları sonrasında terk edildiğini gösterdiğini söyledi.

Antandros'un tarihsel kaynaklarda Efes Başpiskoposluğu'na bağlı bir piskoposluk merkezi olarak anıldığı hatırlatılırken, ortaya çıkarılan kilisenin Antandros'un ilk ve en önemli kiliselerinden biri olabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Kazı ekibi çalışmaları ilerlettikçe yapının planı, işlevi ve bölgesel önemi konusunda daha net veriler elde edilmesi bekleniyor.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDEKİ ANTANDROS ANTİK KENTİ’NDE 2026 YILI KAZI ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.