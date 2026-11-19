Antibiyotikler semptom gidermez, enfeksiyonu hedefler

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Saim Yüksel, antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımına karşı vatandaşları uyardı. Yüksel, antibiyotiklerin ağrı kesici veya ateş düşürücü olmadığını, yalnızca bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde etkili olduğunu belirtti.

Virüs ve bakteri ayrımı:

Yüksel, grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi çoğu üst solunum yolu enfeksiyonunun virüs kaynaklı olduğunu, bu tür durumlarda antibiyotik kullanımının iyileşme sürecine katkı sağlamadığını ifade etti. Uzman, gereksiz antibiyotik kullanımının sadece tedaviye yardımcı olmamakla kalmayıp aynı zamanda sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekti.

Doğru kullanımın kuralları:

Antibiyotiklerin mutlaka hekim muayenesi ve önerisi doğrultusunda kullanılması gerektiğini vurgulayan Yüksel, başkalarının tavsiyesiyle veya evde kalan ilaçlarla tedaviye başlanmaması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, tedavi sırasında hastaların kendilerini iyi hissetseler bile hekim tarafından belirlenen süreyi tamamlamadan ilacı bırakmamaları gerektiğini söyledi.

Yüksel, bilinçsiz kullanımın bakterilerin ilaçlara karşı direnç geliştirmesine yol açtığını belirterek, bu durumun hem bireysel hem de toplum sağlığı için uzun vadeli sorunlar doğurabileceğini anlattı. Son olarak uzman, kamuoyuna şu mesajı iletti: "Doğru zamanda, doğru dozda ve hekim kontrolünde kullanılan antibiyotik hayat kurtarır".

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI UZM. DR. SAİM YÜKSEL