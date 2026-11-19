Evde bakım hizmeti sürüyor

Efeler Belediyesi, fiziksel engel veya sağlık sorunları nedeniyle günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürüyor. Belediye ekipleri, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de ihtiyaç sahibi hanelere giderek temel ev temizliği ve kişisel bakım alanında destek veriyor.

Hizmet kapsamı:

Başkan Anıl Yetişkin öncülüğünde yürütülen çalışmada ekipler, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ev temizliği yapıyor, berber ve kuaför hizmeti sunarak kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Hizmetten yürüme güçlüğü çeken, yatağa bağımlı, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve Demans ile Alzheimer hastalığıyla mücadele eden vatandaşlar yararlanıyor.

Belediye, hizmetleri ihtiyaç odaklı planlayarak hem hijyen hem de bireyin sosyal bakım gereksinimlerine çözüm üretiyor. Ekipler, rutin ziyaretlerle yaşam koşullarını takip ediyor ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre müdahaleyi organize ediyor.

Başvuru ve erişim:

Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar veya yakınları başvurularını Efe Masa hattı ve Efe-Mobil uygulaması üzerinden iletebiliyor. Ayrıca mahalle muhtarları ve komşular, ihtiyaç sahibi kişileri tespit ederek ilgili kişi adına başvuru yapabiliyor.

İletilen talepler doğrultusunda belediye ekipleri ihtiyaç sahiplerine ulaşıp hizmeti hayata geçiriyor. Bu uygulama, özellikle hareket kısıtlılığı olan ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

EFELER BELEDİYESİ, FİZİKİ ENGELLERİ VEYA SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA ZORLANAN VATANDAŞLARA EV TEMİZLİĞİNDEN BERBER VE KUAFÖR HİZMETİNE KADAR GENİŞ KAPSAMLI DESTEK SUNUYOR.