Ali Osman Daban'ın meslek dönüşümü

Niğde'de yaşayan 44 yaşındaki Ali Osman Daban, ceza infaz kurumunun mutfağında çalışarak aşçılığa yöneldi ve hükümlülüğü sırasında eğitimlerini sürdürdü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Daban, 2009'da ceza infaz kurumuna girdikten sonra mutfak için başvuruda bulundu; daha önce mutfak deneyimi olmayan Daban, burada ustalardan mesleğin inceliklerini öğrendi ve Anadolu Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü tamamladı.

cezaevinde alınan belgeler ve eğitim:

Daban, ceza infaz kurumunda açılan mesleki kurslara katıldı, hijyen belgeleri edindi ve açık ceza infaz kurumunda kaldığı dönemde usta öğreticilik belgesi aldı. Bu süreçte edindiği teorik ve uygulamalı bilgiler, tahliye sonrası kendi işini kurma adımının temelini oluşturdu.

hibe desteğiyle başlayan seyyar işletme:

Tahliyesinin ardından iş arayan Daban, ücret ve sigorta konularında anlaşma sağlayamayınca çözüm aradı. Bir ustasının yönlendirmesiyle, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü proje birimine başvurdu ve denetimli serbestlik sürecini tamamlayarak seyyar gıda satış aracı projesinin hibe desteğiyle kabul edilmesini sağladı. Aldığı destekle kurduğu satış aracıyla Niğde Kent Ormanı Mesire Alanı'nda köfte satışı yapmaya başlayan Daban, işletmesinde denetimli serbestlik kapsamındaki iki kişiye istihdam sağladı.

Daban, işletmeyi kurduktan sonra karşılaştığı önyargılara rağmen yeniden gelecek planları yapabildiğini söyleyerek, "Kendi yağımızda kavruluyoruz. Kimseye muhtaç da değiliz, mahcup da değiliz. Kendimize yeni bir düzen kurduk, yeniden hayaller kurmaya başladık" ifadelerini kullandı. İş kurma sürecinde Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi'nden destek aldığını belirtti ve teşekkür etti.

hibe programı ve sürdürülebilir istihdam:

Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir, ceza infaz kurumlarından çıkan kişilerin iş bulmakta zorlandığını vurgulayarak İŞKUR ile yürütülen kendi işini kurma projelerinin eski hükümlülerin gelir elde etmesine ve topluma uyum sağlamasına katkıda bulunduğunu söyledi. Demir, destekle kurulan bazı işletmelerin başka eski hükümlülere de iş imkanı yarattığını belirtti.

İŞKUR Niğde İl Müdür Yardımcısı Ayşegül Özdemir ise eski hükümlü girişimcilere yönelik destekleri açıkladı: tarım ve hayvancılık projeleri için 440 bin liraya, diğer sektörler için ise 550 bin liraya kadar kuruluş ve demirbaş desteği sağlanabiliyor. Hibe başvurularıyla ilgilenenler, İŞKUR'un internet sitesindeki duyurular bölümünden başvuru rehberine ulaşabiliyor; İŞKUR İl Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü proje hazırlama ve başvuru sürecinde rehberlik hizmeti sunuyor.

Cezaevinde aşçılık öğrendi, artık lokantası var