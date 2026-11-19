TBMM'de kabul edilen kanun 18 Kasım 2026 tarihli oturumda yasalaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 18 Kasım 2026 tarihli oturumunda Türk Kızılay Kanununu kabul etti. 1868'den bu yana faaliyet gösteren kurum için 158. yılında gerçekleşen bu düzenleme, Türk Kızılay'ı iç hukukta Cenevre Sözleşmeleri'nden doğan hak ve statü bakımından sağlama alan tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cenevre statüsü, ad ve amblem hukuki güvenceye kavuşturuldu:

Kanunla Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri doğrultusunda ve Cenevre Sözleşmeleri'nde belirtilen millî cemiyet olarak tanımlandı. Düzenleme ayrıca Türk Kızılay'ın adı, bayrağı ve ambleminin uluslararası sözleşmelerle tanınan koruma ve tarafsızlık işareti kapsamında kanunda yer almasını sağlıyor. Kanuna göre ad, bayrak ve amblem, Türk Kızılay tarafından kurulan teşekküller dışında izinsiz kullanılamayacak.

Bu adım, 2024'te Cenevre'de düzenlenen 34. Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Konferansı'nın 4 No'lu Kararı doğrultusunda devletlerin ulusal cemiyetlerle ilişkiyi güçlendirmesi ve gerektiğinde kapsamlı Kızılay/Kızılhaç kanunları çıkarması çağrısıyla uyumlu bir düzenleme niteliği taşıyor.

Afet müdahalesi ve kan temininde süreklilik sağlanıyor:

Kanun, afet, acil durum ve insani krizlerde hizmetlerin kesintisiz, etkin ve sürdürülebilir şekilde sürdürülmesine yönelik esasları ilk kez müstakil bir kanunla düzenliyor. Afet müdahalesinin hızlandırılması ve tedarik güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik hükümler öne çıkıyor. Buna paralel olarak kan temininde ulusal sistemin kesintisiz işleyişine vurgu yapılıyor; Türk Kızılay yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışı alıyor ve kan hizmetlerinin kamu sağlık kuruluşlarına daha düzenli ve öngörülebilir şekilde sunulması hedefleniyor.

Kanunun kabulü, kuruluşun uluslararası yükümlülükleri ile devlet içindeki rolünü hukuki açıdan pekiştirirken afetlerden insani krizlere, kan hizmetlerinden sosyal desteğe kadar yürütülen faaliyetlerin sürekliliği için altyapısal bir güvence oluşturuyor.

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, kanunun kabulüne ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: Kızılay’ın gücü milletimizin gücüdür. Kızılay, 158 yıldır milletimizin yardımlaşma ve dayanışma anlayışının simgesidir. Bu iyilik hareketini büyüten en büyük güç ise gönüllülerimiz ve bağışçılarımızdır. Bu kanunla Cenevre Sözleşmeleri’nden doğan uluslararası görevimiz ve devletimizin insani alandaki yardımcı kuruluşu olma rolümüz daha sağlam bir hukuki zemine kavuştu. Bu düzenleme, afetlerden insani krizlere, kan hizmetlerinden sosyal destek çalışmalarına kadar yürüttüğümüz hizmetlerin kesintisiz, etkin ve sürdürülebilir şekilde devam etmesine önemli katkı sağlayacak. Kanunun kabulünde emeği ve katkısı bulunan, destek veren tüm milletvekillerimize ve Gazi Meclisimize Kızılay ailesi adına yürekten teşekkür ediyorum.

TÜRK KIZILAY KANUNU, TBMM GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLDİ