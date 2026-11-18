antibiyotik direnci uyarısı:

Manisa Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevil Sapmaz Karabağ, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında akılcı antibiyotik kullanımı ve dirençle mücadele çağrısında bulundu. Karabağ, bilinçsiz ilaç kullanımının bakterilerde direnç gelişimini hızlandırdığını belirterek bunun ileriye dönük tedavi seçeneklerini doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

antibiyotiklerin tıptaki yeri ve yanlış kullanımın riskleri:

Antibiyotiklerin 1940’lı yıllardan itibaren kullanılması, daha önce ölümcül seyreden birçok enfeksiyonun tedavisini mümkün kıldı. Karabağ, bu grubun modern tıpta kemoterapi ve cerrahi uygulamalar kadar hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Ancak yanlış ve gereğinden fazla kullanım sonucu bu etkinliğin kaybedilme riski ortaya çıkıyor; dünya genelinde gereğinden fazla antibiyotik reçete edildiği ve kullanıldığına işaret edildi.

Antibiyotikler yalnızca bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı etkilidir. Viral kaynaklı hastalıklarda antibiyotik işe yaramaz; bu nedenle yanlış kullanım direnç gelişimini tetikler ve toplum sağlığını zayıflatır.

günlük hayatta dikkat edilmesi gerekenler:

Karabağ, vatandaşlara şu hususlara uymalarını tavsiye etti: hekim tarafından reçete edilmeyen antibiyotikler kullanılmamalı, hekim viral enfeksiyon düşünüyorsa ısrar edilmemeli, komşu veya yakın çevrenin tavsiyeleriyle ya da önceki tedavilerden kalan ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca hijyen önlemlerine dikkat edilmesi ve aşılarla korunabilecek hastalıklarda aşı takvimine uyulması gerektiği söylendi.

Uygulanacak önlemler alınmazsa antibiyotik direncinin yaygınlaşmasıyla gelecekte ciddi problemlerin ortaya çıkacağı uyarısı yapıldı. Karabağ, özellikle küçük bir yara enfeksiyonunun, diş çekimi sonrası veya planlı cerrahi girişimler sırasında ortaya çıkan enfeksiyonların tedavi edilemez hale gelebileceğini belirtti.

Antibiyotiklerin korunması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Sevil Sapmaz Karabağ, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: Unutmayalım ki antibiyotikler, bizden sonraki kuşaklara, çocuklarımıza bırakacağımız bir mirastır. Bu nedenle onları koruyalım. Antibiyotikleri doğru dozda, doğru sürede ve yeterli miktarda kullanalım.

MANİSA ŞEHİR HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. SEVİL SAPMAZ KARABAĞ