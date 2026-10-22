AOSB'de gıda, içecek ve tarım için altyapı yatırımları hız kazandı

Toplantı hedefleri ve katılımcı odağı:

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından düzenlenen Gıda-İçecek ve Tarım Sektör Buluşması, sanayicilerle doğrudan iletişimi güçlendirmek ve sektörlerin ihtiyaçlarına çözüm odaklı yaklaşmak amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıda üretim süreçlerindeki sorunlar, finansmana erişim imkanları, teşvik mekanizmaları ve sektörün geleceğe yönelik beklentileri öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bu buluşmaların yönetim ile sanayiciler arasındaki iletişimi artırma ve uygulamaya dönük çözüm geliştirmenin en etkili yolu olduğunu vurguladı. Sütcü, sanayicilerin taleplerinin doğrudan dinlenmesinin karar alma süreçlerine katkı sağladığını belirtti.

İhtiyaçlar, öneriler ve iş birliği imkanları:

Toplantıda katılımcı sanayiciler üretim süreçlerinde karşılaşılan lojistik, hammadde temini ve kalite yönetimi gibi sorunları aktardı. Ayrıca finansman ve teşviklerden yararlanma konusunda beklentiler ile başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi talebi öne çıktı. AOSB yönetimi, bu talepler doğrultusunda ortak akıl çerçevesinde iş birliği imkanlarını ve düzenli bilgilendirme mekanizmalarını güçlendireceklerini bildirdi.

Program kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran tarafından gerçekleştirilen "Sektörel Destekler ve Teşvikler" sunumunda, işletmelerin başvurabileceği destek kalemleri ve teşviklerden etkin yararlanma yolları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Altyapı yatırımları ve genişleme planları:

Sütcü, AOSB’nin mevcut altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalardan ve yeni yatırımlara hazırlık sürecinden detaylar aktardı. Eski altyapının yenilenmesi, farklı noktalarda devam eden yol ve altyapı yenilemeleri ile Bankalar Caddesi projelerinin yatırım programı kapsamında ele alındığı belirtildi. Mevcut altyapı yenilemelerinin 2028 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ayrıca, AOSB’nin genişleme planlarına dair bilgiler paylaşıldı; yaklaşık 6 milyon metrekarelik yeni genişleme alanında altyapı ihalelerinin tamamlandığı ve çalışmaların başladığı bildirildi. Bölgenin artan üretim kapasitesine yanıt verebilmek için kullanma suyu ve atık su arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik ihalelerin de gerçekleştirildiği aktarıldı.

Sütcü, son üç ay içinde yaklaşık 4 milyar TL tutarında ihale gerçekleştirildiğini ve bu yatırım hamlesinin AOSB tarihinin en büyüklerinden biri olduğunu kaydetti. Bu yatırımların, bölgenin altyapı kapasitesini güçlendirerek yeni sanayi yatırımlarına uygun ortam oluşturmayı hedeflediği vurgulandı.

Sonuçlar ve takip süreçleri:

Toplantı, sektörün güncel sorunlarının tartışıldığı ve sanayicilerin sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle tamamlandı. AOSB yönetimi, programa katkı sunan konuşmacılara ve katılımcı sanayicilere teşekkür ederek, ortaya çıkan taleplerin takip edilip düzenli bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB), SANAYİCİLERLE DOĞRUDAN İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK, SEKTÖRLERİN İHTİYAÇLARINI DEĞERLENDİRMEK VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ BİRLİKTE GELİŞTİRMEK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ SEKTÖR BULUŞMALARINA GIDA-İÇECEK VE TARIM SEKTÖR BULUŞMASI İLE DEVAM ETTİ.