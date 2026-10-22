Dolar 49,6226 +0,00%
Euro 55,7032 -0,19%
Bist 11.500,84 -0,66%
Altın Gram 6.534,45 -1,31%
EUR/USD 1,1206 -0,26%
Brent Petrol 111,67 +2,62%
--°

Habur'da tır şoförleri düzenli sevk talep ediyor

Habur Sınır Kapısı'nda tır şoförleri, 1000 lira ödedikleri parkta bekleyemeyip saatlerce yol kenarında kaldıklarını, sevklerin planlı yapılmasını istiyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:39

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 12:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Habur'da tır şoförleri düzenli sevk talep ediyor

Habur'da tır şoförleri düzenli sevk talep ediyor

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na yük ve akaryakıt taşıyan tır şoförleri, gümrük önündeki düzensizlik ve uzun bekleme süreleri nedeniyle yetkililerden çözüm bekliyor. Şoförler, giriş için ödediği ücretlere karşın tır parkında beklemelerine izin verilmediğini, bunun da hem zaman kaybına hem de yol kenarında yoğunluğa yol açtığına dikkat çekiyor.

yük yoğunluğu ve bekleme süreleri:

Sınır kapısına yakın yolda meydana gelen kuyruklar, yoğunluğa göre değişip zaman zaman 4, 5, 6 hatta nadiren 8 sıraye ulaşabiliyor. Kapıya yaklaşık 3 kilometre mesafede oluşan beklemelerde sürücüler, gümrükteki yoğunluğa bağlı olarak yarım saatten 5 saate kadar değişen bekleme süreleriyle karşılaşıyor.

tır parkı ve maliyetler:

Şoförler, tır parkına giriş için 1000 lira ödediklerini ve parkta cami, market, lokanta, berber, duş, lavabo ile kahvehane gibi temel ihtiyaçlara erişim imkânı bulunduğunu belirtiyor. Buna rağmen araçlar, park alanından çıkarılarak doğrudan gümrük kapısına yönlendirildiği için sürücüler beklemek için parkı kullanamıyor. Tır şoförü Sait Onam, sevk sırasında düzensizlik yaşandığını, araçların birbirinin önüne geçtiğini ve bunun sürücüleri zor durumda bıraktığını ifade etti. Sedat Uçar ise park ücreti ve kantar gibi giderlerin ek maliyet oluşturduğunu; parkta beklemenin yol kenarına kıyasla daha rahat olduğunu, ancak araçların park alanından çıkarılmasının sorunu derinleştirdiğini dile getirdi.

çevre ve çözüm beklentileri:

Uzun süre yol kenarında bekleyen tırların sebep olduğu yoğunluk, bölgeye atılan çöpler nedeniyle çevre ve görüntü kirliliğine yol açıyor. Şoförler, araçların gümrük kapasitesine göre planlı şekilde sevk edilmesini, tır parkının bekleme alanı olarak kullanılmasına izin verilmesini ve sıra düzeninin korunmasını talep ediyor. Bu taleplerin karşılanması halinde sürücüler temel ihtiyaçlara daha kolay erişebilecek ve yol kenarındaki araç yoğunluğuyla çevre kirliliği azalabilecektir.

Habur'daki nakliyeciler, yaşadıkları sorunların giderilmesi için yetkililerden somut adımlar beklediklerini belirtiyor; düzenli bir sevk planlaması ve tır parklarının işlevine uygun kullanımı başlıca talepleri arasında yer alıyor.

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDEKİ HABUR SINIR KAPISI’NA YÜK VE AKARYAKIT TAŞIYAN TIR ŞOFÖRLERİ, GİRİŞ...

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDEKİ HABUR SINIR KAPISI’NA YÜK VE AKARYAKIT TAŞIYAN TIR ŞOFÖRLERİ, GİRİŞ İÇİN 1000 LİRA ÜCRET ÖDEDİKLERİ TIR PARKINDA BEKLEYEMEDEN GÜMRÜK KAPISINA YÖNLENDİRİLMELERİNE TEPKİ GÖSTERDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sanayide yeni alan ve desteklerle 374 organize sanayi bölgesine ulaşıldı
images

Ayvalık yeni döneme 3,1 milyar lira bütçeyle hazırlanıyor
images

Muğla'dan kışa hazırlık: kara kış desteği yüzde 32 artırıldı
images

Karadeniz’de palamut bolluğu: kabuklulardan balıklara geniş etki, hızlı av çağrı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kars'ta köy okulunda öğrencilere güvenlik ve dijital farkındalık eğitimi

3 gündür kayıp olan 17 yaşındaki öğrenci serik'te bulundu

Çerçioğlu'na tebrik ziyareti: Aydın Gazeteciler Cemiyeti başarılarını kutladı

Pazar'da kavşakta çarpışma: Karayolları kamyonu ile otomobilde baba ve kızı yaralandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi