Diş hekimliği eğitiminin yönü tartışılıyor: yeni fakülte açılmasına son verilsin

Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Miraçhan İnanmaz, 16-22 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile 22 Kasım Diş Hekimliği Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye'de diş hekimliği fakültelerinin ve öğrenci kontenjanlarının plansız artışının doğuracağı sorunlara dikkat çekti. İnanmaz, bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 118. yıl dönümünü de anarak mesleğin geleceğine ilişkin uyarılarda bulundu.

fakülte sayısı ve mezun projeksiyonu:

İnanmaz, Türkiye'de şu an 106 diş hekimliği fakültesi bulunduğunu ve önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 47 bin diş hekiminin mezun olmasının beklendiğini söyledi. Mevcut planlamanın sürmesi halinde diş hekimi sayısının 2030 yılında 100 bine ulaşacağı uyarısında bulunan İnanmaz, bu artışın istihdamda ciddi baskı yaratacağı görüşünde.

Özellikle 2016'dan itibaren, yeterli öğretim üyesi ve insan gücü planlaması yapılmadan açılan fakültelerin bugünkü tabloyu ortaya çıkardığını vurgulayan İnanmaz, yeni fakülte açılmasına derhal son verilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) kontenjanların hızla düşürülmesi çağrısında bulundu.

eğitim, dönüşüm ve atama talepleri:

İnanmaz, eğitime başlamamış fakültelerin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine dönüştürülmesini önerirken, öğretim üyesi açığı bulunan fakültelere gerekli akademik kadroların verilmesini istedi. Sağlık Bakanlığı'na ise önümüzdeki beş yıl için diş hekimi istihdam politikalarının hazırlanması ve atama sayılarının mezun sayıları dikkate alınarak planlanması çağrısında bulundu.

12. Kalkınma Planı'nda yer alan aile diş hekimliği uygulamasının yaygınlaştırılmasını isteyen İnanmaz, daha önce açıklanan 10 bin diş hekiminin atanması hedefine ilişkin somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı ve bu hedefin kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini belirtti.

Türk Diş Hekimleri Birliği'nin 48 oda bölgesinde 45 bini aşkın üye bulunduğunu ve kamuda çalışanlarla birlikte Türkiye'deki toplam diş hekimi sayısının yaklaşık 60 bine yaklaştığını hatırlatan İnanmaz, mevcut niceliksel artışın nitelik ve istihdam boyutunda düzenleme gerektirdiğini söyledi.

özel ve kamusal uygulamalara yönelik talepler:

İnanmaz, özel sağlık kuruluşlarına uygulanan para cezalarının yüksek ve orantısız olduğunu savunarak cezaların düşürülmesini, muayenehane ve poliklinikler için daha kabul edilebilir seviyelere çekilmesini istedi. Özel sektörün ekonomik koşullar nedeniyle ayakta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çeken İnanmaz, KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi ve uygun koşullarda kredi imkanlarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Kamu çalışanı diş hekimleri için de talepleri sıralayan İnanmaz, randevu sürelerinin uzatılması, günlük hasta sayılarının azaltılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Bağ-Kur ve SGK’dan emekli olanlarla Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesini talep etti.

Son olarak İnanmaz, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunundaki disiplin hükümlerine ilişkin yeni düzenleme yapılması gerektiğini ve hazırlanan taslağın TBMM'de yasalaşması çağrısında bulundu.

DİŞ HEKİMLERİNDEN YENİ FAKÜLTE AÇILMASINA SON VERİLMESİ ÇAĞRISI