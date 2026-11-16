Sahada çözüm odaklı temas: Malatya'da altyapı, sulama ve kadın üretimine destek

Milletvekili Ölmeztoprak sahada vatandaşın taleplerini dinledi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kale ve Yeşilyurt ilçelerinde yoğun bir saha programı yürüttü. Teşkilat buluşmalarından esnaf ziyaretlerine, hane görüşmelerinden altyapı ve tarımsal sulama çalışmalarıyla ilgili görüşmelere kadar uzanan temaslarda vatandaşların öncelikli talepleri konuşuldu.

Kale'de altyapı, deprem sonrası ihtiyaçlar ve yöresel ürünler:

Kale'de düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Ölmeztoprak, belediye yönetimi, mahalle muhtarları ve partililerle bir araya gelerek ilçenin önceliklerini masaya yatırdı. Toplantının öne çıkan başlıkları arasında içme suyu, yol ve asfalt çalışmaları, sosyal donatı alanları ile deprem sonrası yürütülen işler ve sulama imkânlarının geliştirilmesi yer aldı.

Elektrik altyapısı konusunda da değerlendirmeler yapan Ölmeztoprak, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından alternatif ring hattı çalışmalarına başlandığını belirterek, bu yatırımın elektrik arzının sürekliliğine ve kesintilerin azaltılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Kale İş Merkezi'ndeki esnaf ziyaretlerinde ilçenin yöresel lezzeti kavut üzerine de görüş alışverişinde bulunan Ölmeztoprak, kavut için yapılan coğrafi işaret başvurusunun önemine değindi. Yöresel ürünlerin tescili ve markalaşmasının üreticilerin pazara erişimini kolaylaştıracağını ve Malatya ekonomisine katkı sunacağını ifade etti.

Soğukpınar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği hane ziyaretlerinde ise büyüklerle sohbet eden Milletvekili, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür belgesini ileterek Cumhurbaşkanı'nın selamlarını paylaştı ve vatandaşların hayır dualarını aldı.

Kadın üreticilerle buluşma ve el emeğinin değeri:

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan El Emeği Göz Nuru Pazarı etkinliğine katılan Ölmeztoprak, stantları gezerek ürünlerini sergileyen kadın üreticilerle görüştü. Kadınların bilgi ve becerilerini üretime dönüştürmesinin, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasının ve kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesinin önemine dikkat çekti.

Programda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile eşi Sevgi Er de hazır bulundu. Ölmeztoprak, üretici kadınlara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek emekleri için teşekkür etti.

Gözene'de sulama projeleri ve kırsal altyapı talepleri:

Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesi'nde muhtar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Milletvekili, tarımsal sulama imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları gündemine aldı. Sulama hizmetinden yararlanamayan alanların suya kavuşturulması, yeni sulama boru hatlarının projelendirilmesi ve mevcut imkanların iyileştirilmesi amacıyla DSİ Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz ile görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Ölmeztoprak, DSİ ve MASKİ iş birliğinde tarım arazilerinin sulanmasını sağlayacak ortak projeler geliştirilmesi için girişimlerde bulunduğunu belirtirken, mahallenin ulaşım ve elektrik altyapısı taleplerini de Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerine taşıdı. Asfaltlama, dar virajların genişletilmesi, ihtiyaç duyulan alanlara kilit taşı döşenmesi ve kırsal bölgelerde ahşap elektrik direklerinin yenilenmesi konularında adımlar atılacağı ifade edildi.

Gözene ziyaretinde de hane ziyaretleri gerçekleştiren Ölmeztoprak, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyip misafirperverlikleri için teşekkür etti. Yapılan görüşmeler ve saha tespitleri doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdürüleceği bildirildi.

Ölmeztoprak'ın Kale ve Yeşilyurt programı, yerel ihtiyaçlara çözüm odaklı yaklaşımı ve üretici, esnaf ile doğrudan iletişim kurma hedefiyle dikkat çekti.

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