Çorum belediyesi 82 milyonluk yatırımla 12 aracı daha hizmete sundu

Çorum Belediyesi'nden filo güçlendirme hamlesi:

Çorum Belediyesi, 82 milyon 193 bin TL tutarındaki yatırım kapsamında satın alınan 12 yeni aracı düzenlenen törenle hizmete aldı. Yeni araçlar, kentin değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde beş ayrı müdürlüğün kullanımına tahsis edildi.

Yeni araçların dağılımı ve işlevleri:

Belediye envanterine katılan araçlar arasında yangın ve acil müdahale kapasitesini artırmaya yönelik olarak 2 arazöz, 1 adet 32 metre merdivenli itfaiye aracı ve 1 itfaiye arazözü yer alıyor. Altyapı ve üstyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 3 damperli kamyon, toplu taşıma kapasitesini artırmak amacıyla 54 kişilik 1 otobüs, kent temizliğine yönelik 1 yüzey temizleme aracı, saha ve atölye ihtiyaçları için 1 forklift ile 2 makaslı personel yükseltici platform filoya dahil edildi.

Filo büyüklüğü, törende teslim ve katılımcılar:

Bu takviyeyle birlikte Çorum Belediyesi'nin toplam otobüs sayısı 79'a, iş makinesi sayısı 62'ye yükselirken belediyenin toplam araç filosu 412 araca ulaştı. Araçların anahtarları törenle, dualar eşliğinde teslim edildi. Programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın törende yaptığı konuşmada hizmet kalitesini yükseltme hedefiyle filonun periyodik olarak yenilendiğini vurguladı ve yeni ihalelere ilişkin bilgi verdi. Aşgın, belediyenin kısa sürede gerçekleştireceği alımları şöyle özetledi: yarın 10 adet, 12 metre uzunluğunda sıfır kilometre halk otobüsü için ihalenin yapılacağı; 30 Kasım'da ise kapsamlı bir ihale ile başta 5 arazöz, 2 traktör ve çeşitli kepçeler olmak üzere 11 araçlık bir alımın planlandığını belirtti. Bu iki ihalenin toplamda 21 araç kapasiteli bir genişleme sağlayacağına dikkat çekti.

Belediye yetkilileri, filonun güçlendirilmesinin hizmet sürekliliği, müdahale hızı ve teknolojik donanım açısından önem taşıdığını; araçların kent hizmetlerinde etkin kullanımının vatandaş memnuniyetini artırmayı hedeflediğini söyledi.

ÇORUM BELEDİYESİ, TARAFINDAN 82 MİLYON 193 BİN TL YATIRIMLA ALINAN 12 ARAÇ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE ALINDI.