Balıkesir'den SURFF çağrısı: denizleri korumak için bütüncül finansman gerekiyor

Balıkesir yönetimi COP31'de deniz kirliliğine karşı finansman ve koordinasyon çağrısı yaptı

UCLG‑MEWA İklim Elçisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, COP31 kapsamında AFD tarafından düzenlenen oturumda deniz kirliliğiyle mücadelede bütüncül yaklaşım ve yerel yönetimlerin uluslararası finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı. Moderatörlüğünü Şevket Altuğ Taşdemir’in yaptığı panele, Prof. Dr. Bilgehan Nas, Emilie Becault, Melis Aydemir ve Elif Torcu da katıldı.

Balıkesir'in coğrafyası ve riskler:

Akın, Balıkesir’in bir tarafı Ege, bir tarafı Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan, 300 kilometrenin üzerinde sahil şeridine sahip bir şehir olduğunu hatırlatarak coğrafyanın genişliğinin farklı zorluklar getirdiğini anlattı. Denizlerin kirliliği, arıtma ve kanalizasyonun ileri biyolojik seviyede olmaması, altyapının eskimesi ve yaz‑kış nüfus farklılıkları gibi sorunların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Akın, ayrıca yatırım planlarının mevsimsel nüfus hareketleri ve gelecekteki iklim riskleri göz önünde bulundurularak hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

SURFF ve İlbank iş birliğiyle uluslararası projeler:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin atık su yönetimi, yeni su kaynakları yaratma, suyun geri kazanımı ve altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Akın, BASKİ üzerinden yürütülen çalışmaları anlattı ve destekçileri arasında İlbank ve uluslararası kuruluşları gösterdi. Akın, SURFF mekanizması sayesinde İlbank aracılığıyla AFD’ye sunulmak üzere uluslararası kredi gerekliliklerine uygun altyapı hazırladıklarını, bunun sonucu olarak da 140 milyon euroluk yatırıma doğru ilerlediklerini açıkladı. Akın, sürecin yarın imzalanacak proje teslimiyle bir aşama kaydedeceğini belirtti.

Akın’ın ifadesiyle: "SURFF diye bir mekanizma hayata geçirildi. Onların da desteğiyle birlikte finansmana daha rahat ulaşabiliyoruz. AFD mesela. Biz tek başımıza bir proje hazırlasak bunun yeterli altyapısını oluşturamazdık. Ne yaptık? SURFF’tan destek alarak İlbank’ın da desteğiyle daha farklı bir yöntemle uluslararası kredibilitelere uygun altyapıyı hazırladık. İlbank aracılıyla AFD’ye teslim ettik. Yarın da imzayı atıyoruz."

SURFF'ün işlevi ve beklentiler:

Akın, SURFF’ü üç temel bileşen üzerinden değerlendirdi: Dirençli Şehirler Ülke Platformu, Dirençli Şehirler Mükemmeliyet Merkezi ve Uluslararası Dirençli Şehirler Diyaloğu. Bu yapıların ulusal politikalarla yerel ihtiyaçlar arasında köprü kurmasını, belediyelere teknik rehberlik sağlamasını ve uluslararası iş birlikleri ile bilgi paylaşımını güçlendirmesini beklediklerini belirtti.

Akın ayrıca SURFF’ün özellikle büyükşehirlerin altyapı ve ileri biyolojik arıtma gibi maliyetli yatırımlarında "eli ayağı" olduğunu söyleyerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İlbank yönetimi ve uluslararası ortaklara teşekkür etti. SURFF tasarımında ve uygulamasında belediyelerin aktif katılımının önemine dikkat çekti.

Uygulamada odaklanılacak alanlar:

Balıkesir örneğinde olduğu gibi iki denize sahip büyükşehirlerde yatırımların geniş bir perspektifle ele alınması gerektiğini kaydeden Akın, SURFF kapsamında öncelikle altyapı güçlendirme, ileri biyolojik arıtma projeleri ve iklim uyumunun tüm yatırım süreçlerine entegre edilmesinin önemine vurgu yaptı. Akın, SURFF’ten beklentilerini özetleyerek bu mekanizmanın diyaloğu iş birliğine, iş birliğini ortak yatırım önceliklerine, bu öncelikleri de finanse edilebilir projelere dönüştürmesine yardımcı olmasını istedi.

Toplantıda aktarılanlar, deniz kirliliğiyle mücadelede teknik destek, finansman mekanizmalarının uyumu ve çok aktörlü koordinasyonun gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Akın, yerel yönetimlerin uluslararası kaynaklara erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların devam etmesini ve somut yatırımlara dönüşmesini beklediklerini ifade etti.

BAŞKAN AKIN: "DENİZ KİRLİLİĞİNDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ŞART"