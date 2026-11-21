Bizim Yunus izleyiciyle buluştu

Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında sahnelenen Bizim Yunus müzikal oratoryosu, izleyiciye anlamlı bir gece sundu. Gösteri, Yunus Emre’nin yaşamındaki hakikat arayışını ve ilahi aşk temasını sahne diliyle bütünleştirerek aktardı.

Gösterinin teması ve anlatımı:

Yapıt, şiir, müzik ve tiyatral anlatımı harmanlayarak büyük halk ozanının sevgi ve hoşgörü anlayışını merkeze aldı. Oyunda, Yunus Emre’nin hakikati ve ilahi aşkı arama serüveni; şiirsel monologlar ve müzikle desteklenen sahnelemelerle izleyiciye sunuldu. Anlatım dili, bir yandan mistik zemini korurken diğer yandan insan sevgisi ve birlik mesajını ön plana çıkardı.

Rejisör Selami Arı imzasını taşıyan eser, sahne dili ve kurgusuyla Yunus Emre’nin içsel yolculuğunu, aşkı kendi gönlünde bulma motifsizlemesini etkileyici biçimde sahneledi. Müzikal öğeler, oratoryonun duygusal akışını güçlendirirken şiirsel bölümler metnin merkezinde kaldı.

Organizasyon ve katılımcılar:

Gösteri, Yunusemre Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından programa dahil edildi ve Maksat Koop tarafından sahnelendi. Oyun, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonunda izleyiciyle buluştu.

Programa Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Şehzadeler Belediyesi Kültür Müdürü Birgül Bozkurt, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Şaban Yılmaz, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç ve Yunusemre Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak ile çok sayıda sanatsever katıldı. Katılımcılar, oyunun taşıdığı hoşgörü ve birlik vurgusunu memnuniyetle karşıladı.

Etkinlik, 9. Uluslararası Yunus Emre Günleri programı çerçevesinde kültür ve sanat etkinliklerinin devam ettiğini gösterirken, sahnelenen müzikal oratoryo izleyicilere hem estetik hem de düşünsel açıdan zengin bir deneyim sundu.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 9. ULUSLARARASI YUNUS EMRE GÜNLERİ KAPSAMINDA SAHNELENEN "BİZİM YUNUS" MÜZİKAL ORATORYOSU, İZLEYİCİSİYLE BULUŞTU. YUNUS EMRE’NİN YAŞAMINI, SEVGİ VE HOŞGÖRÜ ANLAYIŞINI KONU ALAN GÖSTERİ, SANATSEVERLERE ANLAMLI BİR GECE YAŞATTI.