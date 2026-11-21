Gençler kentin peynir mirasını inceledi

Kars Genç Yeşilay üniversite ve lise kulüpleri, kentin kültürel mirasını yakından tanımak amacıyla Kars Peynir Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarete katılan gönüllüler, hem kentin yöresel zenginliklerini yerinde görme hem de kültürel bilgi birikimlerini artırma fırsatı buldu.

Müzede öğrenilenler:

Gezi kapsamında katılımcılara Kars'ın köklü peynircilik kültürü, bölgeye özgü yöresel peynir çeşitleri ve geleneksel peynir üretim süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Müze yetkilileri, peynir üretiminin aşamaları ile farklı peynir türlerinin özelliklerini ayrıntılarıyla anlattı ve Kars mutfağındaki peynirin gastronomideki yerini vurguladı.

Kültürel ve sosyal kazanımlar:

Üniversite ve lise kulüplerinden gelen gençlerin katıldığı ziyaret, gönüllülerin sosyal ve kültürel etkinliklerle bir araya gelmesine katkı sağladı. Gençler, Kars’ın yöresel değerlerini hem görerek hem de sorular sorarak öğrenme imkânı buldu. Kars Genç Yeşilay yetkilileri, etkinliğe destek veren Emirhan Bekinkayan'a teşekkür ederek benzer sosyal, kültürel ve eğitici faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi.

KARS GENÇ YEŞİLAY’DAN PEYNİR MÜZESİNE KÜLTÜREL GEZİ(KARS-İHA)