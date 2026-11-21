Burhan Eşer'ten Vanspor maçı öncesi değerlendirme

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Bodrum FK, iç sahada Vanspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürüyor. Ligde geride kalan haftalarda topladıkları 21 puanla 7. sırada yer alan takım play-off hattında bulunuyor ve alınacak 3 puanla çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.

hazırlık süreci ve takımın durumu:

Eşer, Bolu maçının ardından play-off hattına girdiklerini hatırlatarak son dönemdeki form grafiğine vurgu yaptı. Milli aradan sonraki 6 maçlık periyotta ekip, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik, 4 galibiyet aldı. Milli takımda bulunan ve sakat olan oyuncularının belli bir bölümünün takıma döndüğünü belirten Eşer, Furkan, Devrim ve Kenan'ın aralarına katıldığını, şu an için sakat oyuncuların yalnızca Boran, Kerem, Ahmet ve Celal olduğunu açıkladı.

Karşılaşmanın zorlu olacağına dikkat çeken teknik adam, Vanspor'un da son haftalarda iyi bir ivme yakaladığını hatırlattı; rakibin son üç maçında 9 puan topladığı ve son 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet skoruna sahip olduğu vurgulandı. Eşer, iç saha avantajı ve taraftarların desteğiyle maçı kazanmak istediklerini, takımın genç ve mücadeleci bir kadro olduğunu söyledi.

kadro derinliği ve Aboubakar kararı:

Takımda yaklaşık 30 oyuncu bulunduğunu belirten Eşer, Aboubakar’ın iki maçlık cezasının ofansif anlamda eksiklik yaratacağını ancak yerine görevlendirilecek oyuncuların elinden geleni yapacağını ifade etti. Teknik heyetin federasyona itirazda bulunduğunu söyleyen Eşer, pozisyonu incelediklerini ve Bolusporlu oyuncunun hareketine dikkat çekerek itirazın sonucunu beklediklerini belirtti.

İsimlere bağlı kalmaksızın görev almaya hazır oyuncuların bulunduğunu söyleyen Eşer, bu eksiklerin doldurulacağına ve oyuncuların gerekli performansı sergileyerek takımı mutlu edeceğine inandığını ekledi. Aynı zamanda tribünlerin son dönemlerde boşaldığını, taraftarların takıma sahip çıkmasının önemini vurgulayarak Pazartesi günkü maça davet etti.

Bodrum FK – Vanspor FK karşılaşması 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

TRENDYOL 1’İNCİ LİG’İN 15’İNCİ HAFTASINDA KENDİ SAHASINDA VANSPOR İLE KARŞILAŞACAK BODRUM FK, MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.