Kahramanmaraş'ta iş kazası

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir iş yerinde çalışan 21 yaşındaki Cabbar Çelikoğlugil, üzerine iplik balyası düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahale edilerek genç işçi hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Cabbar Çelikoğlugil kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CABBAR ÇELİKOĞLUGİL(21) HAYATINI KAYBETİ.