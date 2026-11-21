Korunma altındaki kız çocukları sinema etkinliğinde buluştu

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde korunma ve bakım altında bulunan kız çocukları, ara tatil kapsamında düzenlenen sinema etkinliğinde bir araya geldi.

etkinliğin organizasyonu:

Program, Eskişehir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nde kalan çocuklar için Neşeli Hayatlar Derneği iş birliğiyle organize edildi. Etkinlik, ara tatil sürecinde çocukların sosyal etkinliklere katılımını desteklemek amacıyla planlandı.

beraber geçirilen vakit ve amaç:

Etkinlikte çocuklar birlikte film izleyerek vakit geçirdi ve rahat bir ortamda sosyalleşme fırsatı buldu. Bu tür faaliyetler, korunma ve bakım altındaki çocukların günlük rutinlerine çeşitlilik katmayı ve grup içinde olumlu etkileşimleri teşvik etmeyi hedefliyor.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KORUNMA VE BAKIM ALTINDA BULUNAN KIZ ÇOCUKLARI, ARA TATİL DOLAYISIYLA DÜZENLENEN SİNEMA ETKİNLİĞİNE KATILDI.