Düzce belediyesi borç ve alacak dengesini açıkladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Beyciler Mahallesi'nde düzenlenen bir açılış töreninde belediyenin mali durumuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre belediyenin toplam borcunun 1 milyar 980 milyon lira olduğunu belirtti ve rakamların yorumlanma biçimine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Alacaklar, borçlar ve geçmiş kıyaslaması:

Başkan Özlü, göreve geldiği 2019 yılına ilişkin rakamları anımsatarak o dönemde belediyenin toplam borcunun 477 milyon 500 bin lira olduğunu söyledi. Özlü, bu tutarın bugünkü para değeriyle karşılaştırılmasının yanlış değerlendirmelere yol açacağını savundu ve "O günkü 1 milyon ile bugünkü 1 milyonu aynı görüyorlar" ifadesini kullandı.

Özlü ayrıca belediyenin piyasadan alacaklarının 973 milyon TL olduğunu, piyasaya olan borcun ise yaklaşık 600 milyon lira seviyesinde bulunduğunu açıkladı. Bu tabloya vurgu yaparak, "Piyasaya borcumuzdan daha fazla piyasa alacağımız var" dedi ve borcun sadece miktarından ziyade çevrilebilirliğinin önemine dikkat çekti.

Yatırımlar, kredi kullanımı ve hizmet vurgusu:

Başkan, belediyenin kullandığı kredilerin hangi hizmetler için kullanıldığını göstermek isteyenlere örnek olarak pazaryerleri ve Asar Kemer Park'ı işaret etti. Özlü, "Bugüne kadar bir gün dahi kredi kullanıp maaş ödemedik" sözleriyle mali disipline vurgu yaptı ve hizmetlerin siyasete konu edilmemesi gerektiğini belirtti: "Hiç kimse Düzce Belediyesi’nin faaliyetleri üzerinden siyaset yapmaya kalkmasın, mahcup olur."

Hizmet yatırımlarına ilişkin konuşmasında Özlü, belediyenin bugüne kadar döktüğü asfaltların toplam maliyetinin 524 milyon lira olduğunu açıkladı. Önümüzdeki dönemde ek kredi kullanımıyla daha fazla asfaltlama yapmayı planladıklarını söyleyen Özlü, petrol ve bitüm fiyatlarındaki artışın maliyetleri zorladığını belirtti ancak bunun çalışmaları durdurmayacağını ifade etti: "Benim görev sürem bitmeden önce Düzce’de asfaltlanmamış bir tek cadde, bir tek sokak kalmayacak."

Hayırsever destek ve açılış töreni:

Tören, hayırsever Tuncay Yavuz tarafından yaptırılan Aliye ve Turgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı vesilesiyle düzenlendi. Özlü, bir yıl içinde tamamlanan sağlık yatırımının önemine değinerek, varlıklı kişilere yönelik çağrısına atıfta bulundu ve hayırseverlere teşekkür etti: "Ya bir kreş, ya bir sağlık ocağı, ya bir okul ya da bir kütüphane yapsınlar diye bir çağrıda bulunmuştum. Yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."

Konuşmasında belediye başkanlığının kendisi için tek görev olduğunu belirten Özlü, şahsi ticari aktivitelerde bulunmadığını vurguladı ve Düzce'nin sorunlarını en iyi bilenin kendisi olduğunu ifade etti.

DÜZCE BELEDİYESİ’NİN BORCUNUN 1 MİLYAR 980 MİLYON LİRA OLDUĞUNU SÖYLEYEN BAŞKAN ÖZLÜ, “2019 YILINDA GÖREVE GELDİĞİMDE BELEDİYENİN TOPLAM BORCU 477 MİLYON 500 BİN LİRAYDI. O RAKAMI BUGÜNE TAŞIYIN; 6,4 MİLYAR EDER. BELEDİYENİN KULLANDIĞI KREDİLERİN NEREDE OLDUĞUNU GÖRMEK İSTİYORSANIZ PAZARYERLERİNE BAKIN, ASAR KEMER PARK’A BAKIN” DEDİ.