Akçakoca kaymakamı kan bağışına öncülük etti:

DÜZCE (İHA) — Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bizzat kan bağışında bulundu. Uzan'ın bu davranışı, yerel düzeyde kan bağışına katılımı teşvik etmeye yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

hayata dokunan bağışın mesajı:

Kaymakam Uzan açıklamasında kan bağışını dayanışmanın önemli bir göstergesi olarak nitelendirdi. Açıklamada, bir ünite kanın birden fazla insanın hayatına dokunabileceği vurgulanarak toplumun kan bağışına bakışının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

düzenli bağış çağrısı:

Uzan, vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti ve bu tür katkıların acil durumlarda ve rutin sağlık hizmetlerinde büyük fark yarattığını hatırlattı. Yetkililer, toplumsal bilinç ve birlikte hareket etmenin kan stoklarının sürdürülebilirliğinde belirleyici rol oynadığını belirtiyor.

Kaymakamın örnek davranışının, bölgede benzer katılımları teşvik etmesi ve kan bağışı bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

AKÇAKOCA KAYMAKAMI DR. HACI ARSLAN UZAN, KAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA KAN BAĞIŞINDA BULUNDU. UZAN, VATANDAŞLARI KAN BAĞIŞI YAPMAYA DAVET ETTİ.