programın amacı ve katılımcılar:

Emet ilçesindeki KYK Yurdu'nda düzenlenen açık büfe akşam yemeği, yöneticiler ile öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve aidiyet duygusunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim İşçimen, Yurt Müdürü Cemile Cesur, yurt idaresi ve öğrenciler katıldı.

yöneticilerin servisi ve yüz yüze görüşmeler:

Programın öne çıkan anlarından biri, yöneticilerin yemek tezgâhının başına geçerek öğrencilere kendi elleriyle servis yapmasıydı. Bu jest, karşılıklı yakınlığı artırdı; servis sonrası yöneticiler öğrencilerle aynı sofrada oturup eğitim hayatları, yurt şartları ve sosyal beklentileri üzerine sohbet etti. Öğrencilerin talep ve önerileri doğrudan dinlendi ve not alındı.

sıcak atmosfer ve teşekkürler:

Aile sıcaklığında geçen etkinlik, katılımcıların memnuniyeti ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Yurt yönetimi, programda öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Bülent Küçük, ilçe müdürüne, İbrahim İşçimen ve Cemile Cesur'a teşekkürlerini iletti. Ayrıca organizasyonun hazırlanması, yemek hizmeti ve ev sahipliğine katkılarından dolayı işletmeci Mehmet Kürtül'e de şükranlarını sundu.

EMET KYK YURDUNDA ÖĞRENCİLERLE YÖNETİCİLER AYNI SOFRADA BULUŞTU