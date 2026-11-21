Olayın gelişimi:

Hatay'ın Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki seyyar satıcı Kasım Yalman, otobüs durağında beklerken üzerinde bıraktığı çantasını unutarak kaybetti. Yalman, sıcak hava nedeniyle sırt çantasını bir bankın üzerine bıraktığını, 209 numaralı otobüse binip köyüne ulaştığında çantasının yanında olmadığını fark ettiğini anlattı.

Önce bindiği otobüsü durdurarak ve içinde arama yaparak çantayı arayan Yalman, bulamayınca kendi imkanlarıyla Balıkçılar Çarşısı yanındaki durağa gidip çevrede araştırma yaptı. Daha sonra karakola giderek durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası incelemeleri:

Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, Yalman'ın çantayı bıraktığı bankı gösteren net görüntülere ulaşamadı; dükkan kameraları söz konusu alanı kapsamıyor, karşı taraftaki kameranın ise uzaklıktan dolayı netlik sağlamadığı belirtildi. Polis merkezinde tutanak tutuldu ve Yalman dilekçe vererek şikayette bulundu.

Çantadaki birikim ve hayaller:

Yalman, çantanın içinde bulunan ziynet eşyaları ve paranın 50 yıllık birikimi olduğunu vurguladı. Çantada bulunanların listesi şöyle: 31 adet çeyrek altın, 1.400 dolar, 2 burma bilezik, 1 altın kolye, 2 yüzük ve 2 çift küpe. Yalman, bu eşyaların toplam değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğunu belirtti.

Yaklaşık 50 yıldır seyyar satıcılık yaparak hırdavat malzemeleri sattığını söyleyen Yalman, birikimini depremde yıkılan evinin yerine çıkan TOKİ konutunun borcunu kapatmak ve kalanla umreye gitmek için sakladığını ifade etti. Olay anını anlatırken Yalman, "Otobüs durağında 209 numaralı otobüsü bekliyordum. Hava sıcaktı, sırt çantamı bankın üzerine bıraktım... Otobüse bindim ve köye gittim. Köyde indiğimde çantamın yanımda olmadığını fark ettim" dedi.

Yardım çağrısı ve toplumsal boyut:

Yalman, çantasını gören veya bulan kişilerin polise teslim etmesini rica etti. Olay, yaşlı vatandaşların birikimlerini koruma zorluğu ve kamusal alandaki gözetim boşluklarını gündeme taşıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarının yetersizliği ve kısa anlık dikkatsizliklerin mali sonuçları, benzer olayların önlenmesi için durak ve ticari alanlardaki denetim ve kamera yerleşiminin önemini gösteriyor.

Polisin soruşturması devam ediyor. Yetkililer ve vatandaşlar tarafından yapılacak ihbarların, Yalman'ın hem TOKİ borcunu kapatması hem de umre hayalini gerçekleştirmesi açısından belirleyici olacağı bildirildi.

ATAY’DA 50 YILDIR HIRDAVAT MALZEMELERİ SATIP BİRİKİM YAPAN 70 YAŞINDAKİ KASIM YALMAN, OTOBÜS BEKLEDİĞİ SIRADA BANKIN ÜZERİNE BIRAKTIĞI İÇERİSİNDE YAKLAŞIK 1 MİLYON TL DEĞERİNDE PARA VE ZİYNET EŞYASI BULUNAN ÇANTASINI UNUTTU