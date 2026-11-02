Kumluca sahilinde ölü yunus bulundu, Cide Belediyesi sahilden kaldırdı

Kumluca sahilinde bulunan yunus:

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş halde ölü bir yunus balığı bulundu. Olay, sahil tahkimat çalışmalarının sürdüğü bölgede tespit edildi.

Yunusu fark eden vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bulunduğu yerden alınan yunus balığını sahilden kaldırdı.

belediye ekiplerinin müdahalesi:

Bölgeye intikal eden Cide Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yunusu bulunduğu noktadan alarak sahil hattından uzaklaştırdı. Müdahale sırasında çevrede herhangi bir ikinci hayvan ya da net bir kirlilik belirtisine rastlanmadığı bildirildi.

sahil çalışmaları ve olayın kaynağı:

Olay, sahilde yürütülen sahil tahkimat çalışmaları sahasında gerçekleşti. Vatandaş bildirimleri üzerine hareket eden ekipler, balığın sahilden kaldırılmasını sağlayarak bölgeyi temizledi.

Yetkililer tarafından yapılan çalışmanın ardından yunusun bulunduğu alan normale döndürüldü ve sahil hattı güvenlik önlemleri kapsamında değerlendirildi.

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE SAHİLE VURAN ÖLÜ YUNUS BALIĞI, BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI.