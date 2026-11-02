Lüleburgaz'da cadde ortasında bıçaklı saldırı: yaralı tedaviye alındı, şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bugün öğle saatlerinde Kocasinan Mahallesi İstanbul Caddesi, Kubbeleraltı Sokak üzerindeki çorbacılar mevkiinde meydana gelen olayda 1 kişi bıçakla yaralandı. Yaralının kimliği E.F. olarak belirtildi.

olay yeri ve ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı E.F.'yi hastaneye kaldırdı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Olayın şüphelisi olarak belirtilen A.S., polis ekiplerince kısa süre içinde yakalandı. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; olayın çıkış nedeni henüz açıklanmadı.

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN BIÇAKLI SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI. OLAYIN ŞÜPHELİSİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. OLAY, BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNDE LÜLEBURGAZ İLÇESİ KOCASİNAN MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ, KUBBELERALTI SOKAK ÜZERİNDEKİ ÇORBACILAR MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİLERE GÖRE, E.F. İLE A.S. ARASINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YAŞANAN OLAYDA E.F. BIÇAKLA YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. YARALI E.F., SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI. YARALININ SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. OLAYIN ŞÜPHELİSİ A.S. İSE POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMANIN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.