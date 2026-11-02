Dolar 49,9645 +0,07%
Euro 56,0204 +0,54%
Bist 10.961,67 +1,88%
Altın Gram 6.390,72 +2,04%
EUR/USD 1,1208 +0,38%
Brent Petrol 104,59 -7,79%
--°

Lüleburgaz'da cadde ortasında bıçaklı saldırı: yaralı tedaviye alındı, şüpheli yakalandı

Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi'nde İstanbul Caddesi üzerindeki çorbacılar mevkiinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı; şüpheli A.S. yakalandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 18:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Lüleburgaz'da cadde ortasında bıçaklı saldırı: yaralı tedaviye alındı, şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bugün öğle saatlerinde Kocasinan Mahallesi İstanbul Caddesi, Kubbeleraltı Sokak üzerindeki çorbacılar mevkiinde meydana gelen olayda 1 kişi bıçakla yaralandı. Yaralının kimliği E.F. olarak belirtildi.

olay yeri ve ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı E.F.'yi hastaneye kaldırdı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Olayın şüphelisi olarak belirtilen A.S., polis ekiplerince kısa süre içinde yakalandı. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; olayın çıkış nedeni henüz açıklanmadı.

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN BIÇAKLI SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI. OLAYIN...

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN BIÇAKLI SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI. OLAYIN ŞÜPHELİSİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. OLAY, BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNDE LÜLEBURGAZ İLÇESİ KOCASİNAN MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ, KUBBELERALTI SOKAK ÜZERİNDEKİ ÇORBACILAR MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİLERE GÖRE, E.F. İLE A.S. ARASINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YAŞANAN OLAYDA E.F. BIÇAKLA YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. YARALI E.F., SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI. YARALININ SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. OLAYIN ŞÜPHELİSİ A.S. İSE POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMANIN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan 6 firari Bursa'da yakalandı
images

Aksaray'da köy yolunda çarpışma: otomobildeki iki kişi ağır yaralandı
images

Bursa polisini atlatamayan 6 firari hükümlü cezaevine teslim edildi
images

Kontrolden çıkan servis Mardin kırsalında taşlığa savurdu: 3 öğrenci yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Omü öğrencilerinden kadın futboluna görünürlük kampanyası: kız çocuklarının hayalleri için sahada

kışta bitkisel yoğun ilgi: rağbet arttı, kullanımda dikkat şart

Adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan 6 firari Bursa'da yakalandı

Stuttgart RAMS Park'ta taktik prova ile Galatasaray sınavına hazır

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı