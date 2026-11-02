Alanya sahilinde kapsamlı yenileme: Ahmet Tokuş Bulvarı 2. etap başladı

Ahmet Tokuş Bulvarı 2. etap çalışmaları başladı:

Alanya Belediyesi, kent merkezindeki en önemli ulaşım akslarından biri olan Ahmet Tokuş Bulvarında kapsamlı yenileme çalışmalarına başladı. 2 Kasım tarihinde başlayan projede, 4 kilometrelik güzergâhın altyapısı ve üstyapısı baştan sona yenilenecek. Çalışmanın tamamlanma hedefi olarak 30 Nisan 2027 belirlendi.

Altyapı baştan sona yenileniyor:

Proje koordinasyonu Alanya Belediyesi tarafından yürütülürken, farklı kurumların çalışmalarının eş zamanlı ve programlı biçimde ilerlemesi sağlanıyor. ASAT ekipleri mevcut su hatlarını yenilerken, Enerya bölgeye doğalgaz altyapısı kazandırıyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve FibimNET gibi kuruluşların katılımıyla fiber internet ve elektrik altyapısı da modernize edilecek. Altyapı tamamlandıktan sonra mevcut parke taşlar sökülerek yol sıcak asfaltla kaplanacak; yeni kaldırımlar ve bisiklet yolları yapılacak.

Çalışma planı ve saha koordinasyonu:

Projenin ilk gününde sahada incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, sürecin önceden planlandığını vurguladı ve şunları söyledi: "Bugün itibarıyla Ahmet Tokuş Bulvarı’ndaki altyapı çalışmalarımız başladı. Önceden halkımızı ve esnafımızı bilgilendirdiğimiz gibi, pazartesi sabahı itibarıyla Fen İşleri ekiplerimiz parke söküm çalışmalarıyla başlangıcı yaptı. Ardından sırasıyla ASAT ve Enerya Doğalgaz ekipleri bölgeye girecek. Halkımızın altyapı ve üstyapı açısından daha konforlu bir kentte yaşaması adına çalışmalarımızı hızlandırdık."

Diğer sahada yürütülen çalışmalar ve bilgilendirme:

Belediye Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar, Alanya genelinde kent merkezinden kırsal mahallelere kadar geniş bir çalışma programı uygulandığını anlattı. Uyar, "Şu anda ihaleli işlerimizden Yayladere alanında çalışmalarımız devam ediyor. Eski belediye binamızda güçlendirme çalışmalarına başladık. Aslantaş Konaklı Mahallesi’nde sıcak asfalt işimiz sürüyor. Hemen arkasından Kestel Sanayi bölgesine ve Atatürk Caddesi’ne ekiplerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Üzümlü Mahallesi’nde hava şartları elverdiği sürece sathi kaplama programımız var. Yayla ekiplerimiz kar yağışı başlayana kadar sahadaki değerlendirmelerini sürdürüyor. Ayrıca Dinek’teki Kaymakamlık binası çevresinde ve Cikcilli yurt yolunda betonarme perde duvar çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tüm ekiplerimiz kaldırım tamiratları ve yenileme işleri için sahada görev başında" sözleriyle yürütülen işleri özetledi.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Can Kamburoğlu, projenin kent estetiği ve ulaşım konforuna katkısına dikkat çekerek, "İnşallah 30 Nisan olduğunda hem yeni bisiklet yollarıyla hem kaldırımlarıyla hem de yıllardır kullanılan parke taşların yerini alacak asfaltıyla bu süreci tamamlayıp halkımıza güzel bir çevre armağan edeceğiz" dedi.

Belediye, çalışmaların günlük yaşamı mümkün olduğunca az etkilemesi için esnaf ve vatandaşları önceden bilgilendirdi. Belediye Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, proje başlamadan önce güzergâh üzerindeki esnafa yaklaşık 2 bin bilgilendirme broşürü dağıtıldığını, yol kenarlarına duyuru afişleri yerleştirildiğini ve SMS yoluyla vatandaşlara bilgi verildiğini belirtti.

Sahil Yolu 2. Etap çalışmaları tamamlandığında Ahmet Tokuş Bulvarı’nın altyapısı yenilenmiş; yol, kaldırım ve bisiklet yolu düzenlemeleriyle bölgenin ulaşım standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

ALANYA BELEDİYESİ, KENTİN EN ÖNEMLİ ULAŞIM AKSLARINDAN AHMET TOKUŞ BULVARI’NDA KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI. SAHİL YOLU 2. ETAP PROJESİ KAPSAMINDAKİ 4 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA ALTYAPI VE ÜSTYAPI BAŞTAN SONA YENİLENECEK. SU, DOĞALGAZ, ELEKTRİK VE FİBER İNTERNET HATLARININ MODERNİZE EDİLECEĞİ PROJEDE PARKE TAŞLARIN YERİNİ SICAK ASFALT ALACAK, YENİ BİSİKLET YOLLARI VE KALDIRIMLAR YAPILACAK. ÇALIŞMALARIN 30 NİSAN 2027’YE KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR.