Dolar 49,9643 +0,07%
Euro 56,0176 +0,53%
Bist 10.961,67 +1,88%
Altın Gram 6.390,21 +2,03%
EUR/USD 1,1208 +0,38%
Brent Petrol 104,50 -7,87%
--°

Alanya sahilinde kapsamlı yenileme: Ahmet Tokuş Bulvarı 2. etap başladı

Alanya Belediyesi, Ahmet Tokuş Bulvarı'nda 4 kilometrelik sahil yolu 2. etap projesiyle altyapı ve üstyapıda kapsamlı yenileme çalışmalarına başladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 18:12

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Alanya sahilinde kapsamlı yenileme: Ahmet Tokuş Bulvarı 2. etap başladı

Ahmet Tokuş Bulvarı 2. etap çalışmaları başladı:

Alanya Belediyesi, kent merkezindeki en önemli ulaşım akslarından biri olan Ahmet Tokuş Bulvarında kapsamlı yenileme çalışmalarına başladı. 2 Kasım tarihinde başlayan projede, 4 kilometrelik güzergâhın altyapısı ve üstyapısı baştan sona yenilenecek. Çalışmanın tamamlanma hedefi olarak 30 Nisan 2027 belirlendi.

Altyapı baştan sona yenileniyor:

Proje koordinasyonu Alanya Belediyesi tarafından yürütülürken, farklı kurumların çalışmalarının eş zamanlı ve programlı biçimde ilerlemesi sağlanıyor. ASAT ekipleri mevcut su hatlarını yenilerken, Enerya bölgeye doğalgaz altyapısı kazandırıyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve FibimNET gibi kuruluşların katılımıyla fiber internet ve elektrik altyapısı da modernize edilecek. Altyapı tamamlandıktan sonra mevcut parke taşlar sökülerek yol sıcak asfaltla kaplanacak; yeni kaldırımlar ve bisiklet yolları yapılacak.

Çalışma planı ve saha koordinasyonu:

Projenin ilk gününde sahada incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, sürecin önceden planlandığını vurguladı ve şunları söyledi: "Bugün itibarıyla Ahmet Tokuş Bulvarı’ndaki altyapı çalışmalarımız başladı. Önceden halkımızı ve esnafımızı bilgilendirdiğimiz gibi, pazartesi sabahı itibarıyla Fen İşleri ekiplerimiz parke söküm çalışmalarıyla başlangıcı yaptı. Ardından sırasıyla ASAT ve Enerya Doğalgaz ekipleri bölgeye girecek. Halkımızın altyapı ve üstyapı açısından daha konforlu bir kentte yaşaması adına çalışmalarımızı hızlandırdık."

Diğer sahada yürütülen çalışmalar ve bilgilendirme:

Belediye Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar, Alanya genelinde kent merkezinden kırsal mahallelere kadar geniş bir çalışma programı uygulandığını anlattı. Uyar, "Şu anda ihaleli işlerimizden Yayladere alanında çalışmalarımız devam ediyor. Eski belediye binamızda güçlendirme çalışmalarına başladık. Aslantaş Konaklı Mahallesi’nde sıcak asfalt işimiz sürüyor. Hemen arkasından Kestel Sanayi bölgesine ve Atatürk Caddesi’ne ekiplerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Üzümlü Mahallesi’nde hava şartları elverdiği sürece sathi kaplama programımız var. Yayla ekiplerimiz kar yağışı başlayana kadar sahadaki değerlendirmelerini sürdürüyor. Ayrıca Dinek’teki Kaymakamlık binası çevresinde ve Cikcilli yurt yolunda betonarme perde duvar çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tüm ekiplerimiz kaldırım tamiratları ve yenileme işleri için sahada görev başında" sözleriyle yürütülen işleri özetledi.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Can Kamburoğlu, projenin kent estetiği ve ulaşım konforuna katkısına dikkat çekerek, "İnşallah 30 Nisan olduğunda hem yeni bisiklet yollarıyla hem kaldırımlarıyla hem de yıllardır kullanılan parke taşların yerini alacak asfaltıyla bu süreci tamamlayıp halkımıza güzel bir çevre armağan edeceğiz" dedi.

Belediye, çalışmaların günlük yaşamı mümkün olduğunca az etkilemesi için esnaf ve vatandaşları önceden bilgilendirdi. Belediye Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, proje başlamadan önce güzergâh üzerindeki esnafa yaklaşık 2 bin bilgilendirme broşürü dağıtıldığını, yol kenarlarına duyuru afişleri yerleştirildiğini ve SMS yoluyla vatandaşlara bilgi verildiğini belirtti.

Sahil Yolu 2. Etap çalışmaları tamamlandığında Ahmet Tokuş Bulvarı’nın altyapısı yenilenmiş; yol, kaldırım ve bisiklet yolu düzenlemeleriyle bölgenin ulaşım standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

ALANYA BELEDİYESİ, KENTİN EN ÖNEMLİ ULAŞIM AKSLARINDAN AHMET TOKUŞ BULVARI’NDA KAPSAMLI YENİLEME...

ALANYA BELEDİYESİ, KENTİN EN ÖNEMLİ ULAŞIM AKSLARINDAN AHMET TOKUŞ BULVARI’NDA KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI. SAHİL YOLU 2. ETAP PROJESİ KAPSAMINDAKİ 4 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA ALTYAPI VE ÜSTYAPI BAŞTAN SONA YENİLENECEK. SU, DOĞALGAZ, ELEKTRİK VE FİBER İNTERNET HATLARININ MODERNİZE EDİLECEĞİ PROJEDE PARKE TAŞLARIN YERİNİ SICAK ASFALT ALACAK, YENİ BİSİKLET YOLLARI VE KALDIRIMLAR YAPILACAK. ÇALIŞMALARIN 30 NİSAN 2027’YE KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla orman işletmesinde yönetim güçleniyor: Mahmut Er yeni müdür yardımcısı
images

Antalya–Alanya otoyolunda tünel kazılarında yüzde 80 ilerleme, proje 2028'e yeti...
images

Kumluca sahilinde ölü yunus bulundu, Cide Belediyesi sahilden kaldırdı
images

Turan kaplanlarının dönüşü: Kazakistan’da ikinci Amur kaplanı doğaya bırakıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan 6 firari Bursa'da yakalandı

Stuttgart RAMS Park'ta taktik prova ile Galatasaray sınavına hazır

Aksaray'da köy yolunda çarpışma: otomobildeki iki kişi ağır yaralandı

ASO başkanı Seyit Ardıç'tan sanayicilere üretim, yatırım ve istihdamı koruma çağrısı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı