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Düzce'de direksiyon hakimiyeti kaybolan araç köprü ayağına çarptı, iki kişi yaralandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde saat 16.30'da kontrolden çıkan 81 ABM 442 plakalı otomobil köprü ayağına çarptı; E.A. ve F.A. yaralandı, hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 18:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de direksiyon hakimiyeti kaybolan araç köprü ayağına çarptı, iki kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Çevrik Mahallesinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücü E.A. yönetimindeki 81 ABM 442 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki köprü ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan E.A. ile birlikte F.A. sıkıştı.

Müdahale ve kurtarma:

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunması üzerine olay yerine Cumayeri İtfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve her iki yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma:

Kaza yerinde polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı tespitin yapılacağını bildirdi.

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİ’NDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KÖPRÜ AYAKLARINA ÇARPTI. KAZADA 2 KİŞİ...

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİ’NDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KÖPRÜ AYAKLARINA ÇARPTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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