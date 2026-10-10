Araban ovası'nda kışlığa hazırlığın yıldızı turşuluk acur

Araban Ovası'nda hasat başladı:

Gaziantep’in Araban ilçesinde, kışlık turşu hazırlıklarının vazgeçilmez ürünlerinden olan turşuluk acurun hasadına başlandı. Araban Ovası’nda yetiştirilen acura bölge halkı yoğun ilgi gösteriyor; çıtır dokusu ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan ürün, geleneksel hazırlıkların öncelikli tercihi konumunda.

ekim takvimi ve üretim süreci:

Ürün, sarımsak hasadının ardından ikinci ürün olarak eylül ayının ortalarında ekiliyor. Üreticiler, hava koşullarına bağlı olmakla birlikte acurun hasadının ekim ayının ilk günlerinde başladığını ve ekim sonuna kadar devam edebildiğini belirtiyor. Sert yapısı turşu yapımında tercih edilmesini sağlarken, ekim ve bakım süreci bölgenin verimli topraklarında yürütülüyor.

çiftçilerin görüştüğü durum ve pazar talebi:

Çiftçi Yusuf Karataş, kendi tarlasından yaptığı üretim hakkında bilgi vererek günlük yaklaşık 200 kilogram ürün topladığını ifade etti. Karataş, hasat ettiği acurun tarlada kilogramını 30 TL’den satışa sunduğunu ve Gaziantep ile çevre ilçe pazarlarında alıcısı olduğunu söyledi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun da kış hazırlıklarının başlamasıyla talebin arttığını vurguladı. Altun, özellikle Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde turşuluk acurun geleneksel mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Üreticiler, artan talep karşısında hasat ve pazarlama sürecine ağırlık veriyor. Bölgedeki yerel pazarlar ve tüketiciler, sonbahar aylarında taze acur alarak kışlık turşularını hazırlamaya başlıyor. Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetişen acurun çıtırlığı ve dayanıklılığı, turşuluk kullanım için tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında sıralanıyor.

Hasat ve satış faaliyetleri, bölge ekonomisine katkı sağlarken, üreticiler sezon boyunca pazar taleplerini karşılamak için planlı bir çalışma yürütüyor. Talebin yoğun olduğu bu dönemde üretim miktarı ve fiyatlandırma çiftçiler için belirleyici oluyor.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE, KIŞLIK TURŞU HAZIRLIKLARININ VAZGEÇİLMEZ ÜRÜNLERİNDEN TURŞULUK HITANIN HASADINA BAŞLANDI. ARABAN OVASI’NDA YETİŞTİRİLEN HITA, TARLADA KİLOGRAMI 30 TL’DEN SATILIRKEN, ÜRÜNE VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR.