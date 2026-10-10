Kuşadası'nda kavşakta çarpışma: yaya hayatını kaybetti

Kuşadası'nda dün gece meydana gelen kazada bir yaya hayatını kaybetti. Olay, gece yarısı saatlerinde Tütüncüler Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre 35 AES 034 plakalı motosikletin sürücüsü Ali Enes Işıkay ile yaya İrem Pourjalalı çarpıştı.

kaza anı ve ilk müdahale:

Çarpmanın etkisiyle İrem Pourjalalı metrelerce savrulurken, motosiklet sürücüsü yolda yaklaşık 100 metre sürüklendi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

hastanedeki durum ve soruşturma:

Hastanede tedaviye alınan 36 yaşındaki İrem Pourjalalı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün, Ali Enes Işıkay'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve kaza nedeniyle bölgede incelemeler devam ediyor.

Yetkililer, kaza ile ilgili delil toplama ve görgü tespit çalışmalarını sürdürürken, trafik güvenliğine ilişkin değerlendirmelerin de yapılacağı belirtildi.

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