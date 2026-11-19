araban ovası'nda yağlık dane mısır hasadı:

Gaziantep’in Araban ilçesinde ikinci ürün olarak ekilen yağlık dane mısırın hasadına başlandı. Araban Ovasında bu yıl yaklaşık 8 bin dönüm alanda ekimi yapılan mısır, yüksek rekolte ve kaliteyle üreticilerin yüzünü güldürdü.

ekim alanı ve talep:

Verimli topraklarda buğday, arpa ve sarımsak hasadının ardından ekilen yağlık dane mısır, ülkenin farklı bölgelerindeki yağ üreticilerinden yoğun talep görüyor. Hasat öncesinde üreticilerle kurulan iletişim sayesinde tüccarlar mısırı tarlada satın alıyor ve alımların ardından ürünler yağ üretimi yapan firmalara gönderiliyor.

verim ve üretici görüşleri:

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası’nda yetiştirilen yağlık dane mısırın bu yılki verim ve kalitesinden memnun olduklarını belirtti. Altun, dönüm başına yaklaşık 1.100 kilogram verim alındığını vurguladı ve üreticilerin bilinçli tarım uygulamalarının yüksek verimde etkili olduğunu söyledi.

Arabanlı üretici Salih Demir ise Karacaören mevkiindeki 50 dönümlük tarlasındaki mısırın hasadını gerçekleştirdiğini aktardı. Temmuz ayı başında ikinci ürün olarak ektiği mısırlardan dönüm başına yaklaşık 1.100 kilogram verim elde ettiğini ve ürünün kilogramını 13 TL fiyatla sattığını bildirdi.

Hasadın başlamasıyla üreticiler, elde edilen yüksek rekoltenin memnuniyet verici olduğunu ifade etti; bazı üreticiler sevinçlerini "Allah bin bereket versin" sözleriyle dile getirdi.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE 2026 YILI İKİNCİ ÜRÜN HASADINA BAŞLANAN YAĞLIK DANE MISIR ÜRETİCİSİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.