taşkent buluşması:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan - Türk İş Dünyası Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı'na katıldı ve toplantı kapsamında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

kapsam ve katılımcılar:

Kacır, buluşma sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte olduklarını belirtti. Bakanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan - Türk İş Dünyası Buluşması kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Taşkent’te iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldik. Ticaret ve yatırım diplomasimizi, firmalarımızın yeni pazarlara açılmasını sağlayan, yatırım fırsatlarını somut projelere dönüştüren ve üretim gücümüzü sınırların ötesine taşıyan stratejik bir araç olarak görüyoruz"

hedefler ve izlenecek yol:

Bakan Kacır, Türkiye ile Özbekistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarını katma değeri yüksek ekonomik iş birlikleri ile daha da kuvvetlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Kacır, "Ticaret hacmimizi artırmak, karşılıklı yatırımları çeşitlendirmek ve iş dünyalarımız arasındaki ortaklıkları tahkim etmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, ÖZBEKİSTAN’IN BAŞKENTİ TAŞKENT’TE İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ.