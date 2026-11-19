Elazığ'da sürpriz doğum günü:

Elazığ’da yaşayan Ahmet ve Fatma Hurma çiftinin en küçük çocuğu 9 yaşındaki Aras Hurma için kentteki motosiklet tutkusunu görenler bir araya geldi. Aras’ın ablası Yasemin Hurma’nın sosyal medya üzerinden duyurduğu istek, bir hayırseverin desteği ve Elazığ Motosiklet ve Motor Sporları kulübü üyelerinin katılımıyla unutulmaz bir doğum günü sürprizine dönüştü.

sosyal medyadan başlayan destek:

Yasemin Hurma, kardeşinin motorlara karşı artan ilgisini paylaşınca çevresinde motosiklet bulunmaması nedeniyle sosyal medyadan yardım istedi. Bir hayırseverin yanı sıra kulüp üyelerinin de katılmasıyla organizasyon planlandı. Etkinlikte Aras, motosikletleri görünce büyük sevinç yaşadı ve motosikletlerle kısa turlar atma imkânı buldu. Ayrıca Aras’a bir motosiklet maketi hediye edildi, bu küçük detay onun mutluluğunu pekiştirdi.

Yasemin Hurma organizasyonun amacı hakkında şunları söyledi: Amacım kardeşimin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmekti. Bunu da hep beraber gördük. Sosyal medya aracılığıyla iletişime geçtim, sağ olsunlar çok ilgilendiler ve böyle güzel bir organizasyonda bir araya geldik. Kardeşimin yüzündeki gülümsemeyi görmek benim için en büyük mutluluklardan birisidir.

kulübün rolü ve etkinlik detayları:

Elazığ Motosiklet ve Motor Sporları kulübü, kentte aktif olarak sosyal sorumluluk projeleri yürüten bir grup olarak etkinlikte yer aldı. Kulüp üyesi Serdar Sertdemir etkinliği ve katılımlarını şu sözlerle özetledi: Türkiye Motosiklet Federasyonuna bağlı olarak yarışlara katılıyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de iştirak ediyoruz. Resmi bayramlarda kortejler ve motosikletlerle ilgili etkinliklere katılıyoruz. Bir öğretmenim, Aras çocuğumuzun motosikletleri çok sevdiğini ve doğum günü olduğunu öğrenince organizasyona kulüpteki arkadaşlarımızla iştirak ettik. Kendisinin pastasını kestik. Motora bindirip turladık. Küçük çocuğu sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Organizasyon, yerel dayanışmanın ve bireysel duyarlılığın somut bir örneği olarak dikkat çekti. Aras’ın yüzündeki tebessüm ve ailede yarattığı sevinç, basit ama anlamlı bir sürprizin nasıl geniş bir etki yaratabileceğini gösterdi.

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