Kasık fıtığında karar: ameliyat mı, takip mi?

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, kasık fıtığının karın duvarındaki zayıf bir noktadan karın içi yağ dokusu veya bağırsakların dışarı çıkmasıyla oluştuğunu belirtiyor. Ocak, bu durumun kendiliğinden iyileşmediğini vurgulayarak, tedavi planının her hasta için ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Belirtiler ve acil uyarı işaretleri:

Kasık fıtığı genellikle kasık bölgesinde şişlik, ağrı, baskı hissi ve hareket sırasında rahatsızlık olarak kendini gösterir. Şişlik ayakta dururken, öksürürken veya ağır kaldırırken belirginleşebilir; sırtüstü yatıldığında ise küçülebilir veya kaybolabilir. Ancak şişliğin aniden ağrılı hale gelmesi, dışarı çıkan bölümün içeri itilememesi, bulantı, kusma veya karın ağrısı ortaya çıkarsa acil tıbbi değerlendirme şarttır çünkü bunlar fıtığın sıkışması veya boğulma riskinin işaretleri olabilir.

Tedavi kararı hangi kriterlere göre veriliyor:

Ocak, ameliyat gerekliliğinin fıtığın büyüklüğü, hastanın şikâyetleri ve muayene bulgularının birlikte değerlendirilmesiyle belirlendiğini aktarıyor. Büyüyen, ağrıya neden olan veya günlük yaşamı kısıtlayan fıtıklarda cerrahi tedavi gündeme gelirken; şikâyetleri sınırlı, komplikasyon riski düşük olan bazı hastalarda doktor kontrolünde düzenli takip tercih edilebiliyor.

Özellikle kadınlarda kasık fıtığı değerlendirmesinin daha dikkatli yapılması gerektiği de vurgulanıyor. Ocak, kadınlarda femoral fıtık görülme ihtimalinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu; femoral fıtıkların sıkışma ve boğulma açısından daha fazla risk taşıyabildiğini belirtiyor. Bu nedenle kadınlarda kasıkta şişlik veya ağrı görüldüğünde cerrahi değerlendirmenin geciktirilmemesi öneriliyor.

Hastalar için pratik öneri olarak Ocak, ağır kaldırma, kronik öksürük ya da diğer karın içi basıncı artıran durumların fıtığı belirginleştirebileceğini hatırlatıyor ve fıtığın büyümesi, ağrı oluşturması veya şikâyetlerin artması halinde genel cerrahi uzmanına başvurulmasını tavsiye ediyor.

BÜYÜK ANADOLU SAMSUN HASTANESİ GENEL CERRAHİ UZMANI OPR. DR. SEDAT OCAK