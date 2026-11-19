kış lastiği uygulaması başladı

Eskişehir'de 32 yıldır lastik sektöründe hizmet veren Himmet Çelik, ticari araçlar için 15 Kasım itibarıyla başlayan kış lastiği uygulamasının sürücülerin dikkat etmesi gereken bir konu olduğunu hatırlattı. Çelik, sürücülerin genellikle son günü ya da kar yağışını beklediğini belirterek bu alışkanlığın güvenliği riske attığını vurguladı.

Neden karla değil sıcaklıkla ilgili:

Çelik, kış lastiğinin temel işlevinin soğuk havalarda yol tutuşu sağlamak olduğunu ifade etti. "Hava sıcaklığı eksi 1 dereceye düştüğü an kış lastikleri göreve başlar" sözleriyle uygulamanın kar yağışıyla değil hava sıcaklığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu anlattı. Hava soğudukça yaz lastiklerinin sertleştiğini ve yol tutuşunun düştüğünü belirten Çelik, bunun fren mesafesini önemli ölçüde uzattığını aktardı.

Çelik'in verdiği örneğe göre, aynı koşullarda 100 kilometre hızla giderken kış lastiğiyle frene basıldığında durma mesafesi 2 metre iken yaz lastiğiyle bu mesafe 6 metre'ye kadar çıkabiliyor. Bu farkın sadece araç için değil trafikteki herkes için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Lastik ömrü ve denetim uyarıları:

Denetimlerde cezai işlemlerle karşılaşmamak ve doğru lastik seçimi yapmak için birkaç noktaya dikkat çekildi. Çelik, bölgenin iklim koşulları göz önüne alındığında 4 mevsim lastik kullanımını tam randımanlı bulmadığını belirtti. Ayrıca sürücülere lastik üzerindeki DOT ibaresi ve ardından gelen tarihlere bakmaları gerektiğini söyledi; örnek olarak üretimin 2025 yılının 33. haftasında olduğunu gösteren bir işaretleme verilebileceğini aktardı.

Çelik, lastiklerin raf ömrünün 1 yıl olduğunu, ancak kullanım süresinin 10 yılı bulduğunu belirterek sürücüleri güvenilir noktalardan alışveriş yapmaya ve üretim tarihlerini kontrol etmeye çağırdı. Ayrıca 15 Kasım itibarıyla başlayan uygulama kapsamında trafik kontrollerinde cezai işlem uygulanabileceği uyarısını yaptı.

Sonuç olarak Çelik, sürücülerin kar yağışını beklemek yerine hava sıcaklıklarını takip ederek zamanında kış lastiği takmalarının hem can hem mal güvenliği açısından hayati olduğunu vurguladı.

HİMMET ÇELİK, SÜRÜCÜLERİN LASTİK DEĞİŞİMİ İÇİN KAR YAĞIŞINI VEYA SON GÜNÜ BEKLEME ALIŞKANLIĞINDAN VAZGEÇMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ. HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YAZ LASTİKLERİNİN SERTLEŞEREK YOL TUTUŞUNU KAYBETTİĞİNİ AKTARAN ÇELİK, BU DURUMUN FREN MESAFESİNİ CİDDİ ORANDA UZATTIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.