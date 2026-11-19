Nemrut'ta sis gölgesi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'na çıkan bir turist kafilesi, zirvede aniden bastıran yoğun sisle karşılaştı. Bölge, kış öncesi sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyordu.

zirveye çıkış ve sis:

Ziyaretçiler, dev heykelleri görmek için 2 bin 206 metre yükseklikteki zirveye çıktı. Bir süre açık olan zirve, kısa sürede yoğun bir sis tabakasıyla kaplandı ve görüş mesafesi düştü.

rehberlerin yönlendirmesi:

Görüşün azalması ve olası mahsur kalma riski nedeniyle rehberler, turistlerden vakit kaybetmeden araçlarına dönmelerini istedi. Kafile, rehberlerin uyarısı üzerine kontrollü ve güvenli şekilde zirveden indi.

Sis bastırınca Nemrut gezisi yarıda kaldı