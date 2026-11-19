diyarbakır sokak sohbeti sürprizi

Sohbet sırasında kimliğinden doğum günü olduğunu öğrenen İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, 84 yaşına giren Salih Kaya'ya sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. O anlar, yaşlı vatandaşın yüzündeki tebessümle birlikte kayda geçti.

kurum paylaşımı ve dilekler

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Müdür Mutlu'nun vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbet sırasında kimlikten doğum gününü öğrendiği ve Salih amcanın hayatı boyunca ilk kez doğum gününü kutlamanın heyecanını yaşadığı belirtildi.

Paylaşımda ayrıca, bu samimi sohbetten geriye kalan en güzel hatıranın Salih Kaya'nın yüzündeki tebessüm olduğu vurgulanarak, kendisine sağlıklı ve huzurlu nice yıllar dilendi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ MURAT MUTLU, VATANDAŞLARLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SOHBET ESNASINDA KİMLİĞİNDEN DOĞUM GÜNÜ OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİ SALİH KAYA'YA PASTA SÜRPRİZİ YAPTI