Çermik'te satış ilanının ayrıntıları:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir emlakçı tarafından verilen ilanda, Haburman mahallesi yolu üzerinde 46 adet aile mezarlığı yerinin satışa çıkarıldığı duyuruldu. İlanda mezarlıkların büyüklüğünün 175-500 metrekare arasında değiştiği ve fiyatların 220-385 bin lira aralığında olduğu belirtildi.

boyut ve fiyat aralığı:

İlanda yer alan bilgilere göre mezarlık alanları farklı büyüklüklerde sunuluyor; alan ve konuma göre fiyat farkları olduğu vurgulanıyor. Satışa çıkarılan parsellerin metrekare ve fiyat aralıkları, alıcıların tercihine göre değişebilecek özellikler taşıyor.

ilan ve süreç hakkında:

Satış ilanı bir emlakçı tarafından açıldı ve ilanda yer alan sayısal bilgiler alım-satım kararında belirleyici olarak sunuldu. Konuyla ilgili resmi kurum ya da yerel yönetim açıklamaları ilanda yer almamakla birlikte, ilan metninde belirtilen 46 adet, 175-500 metrekare ve 220-385 bin lira verileri satış duyurusunun temel unsurlarını oluşturuyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE AİLE MEZARLIĞI YERLERİ SATILMAYA BAŞLANDI.