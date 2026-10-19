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Minik Aysima'nın yol isteği iki günde gerçeğe dönüştü

İbrahim Sandıkçı, Gecehan Mahallesi'nde 8 yaşındaki Aysima Karaaslan'ın yol talebini yerinde değerlendirdi; belediye ekipleri 2 günde beton yol serdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Minik Aysima'nın yol isteği iki günde gerçeğe dönüştü

Minik isteğin hızlı karşılığı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gecehan Mahallesi'nde 8 yaşındaki Aysima Karaaslan'ın yol talebini yerinde inceledi. İncelemenin ardından belediye ekipleri, okul servisinin mahalleye daha kolay ulaşabilmesi için planlama kapsamında zemin hazırlıklarını tamamlayıp beton yol serme çalışmalarına başladı ve işlemi 2 günde tamamladı.

İnceleme ve uygulama süreci:

Sandıkçı'nın mahalle ziyareti sırasında Aysima ile birlikte yolun durumu değerlendirildi ve önceliklendirme yapıldı. Belediye ekipleri gerekli zemin şartlarını oluşturduktan sonra hızlı bir organizasyonla beton serimi gerçekleştirildi.

Okul servisi ve mahalle güvenliği:

Yapılan düzenlemeler, Canik Tuzaklı İlkokulu 3. sınıf öğrencisinin de işaret ettiği gibi okul servilerinin erişimini kolaylaştırmayı ve günlük ulaşımı güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Canik Tuzaklı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Aysima Karaaslan, "Başkan amcaya yolları yapabilir misin dedim. Birlikte inceledik, karar verdik. Yollarımızı 2 günde yaptılar. Teşekkür ediyorum, Gecehan’dan selam gönderiyorum" dedi.

Belediye yetkilileri, çalışmaların planlama dâhilinde yapıldığını ve yolda gerekli zemin hazırlıkları tamamlandıktan sonra beton serim işlemlerinin iki gün içinde bitirildiğini bildirdi.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, GECEHAN MAHALLESİ’NDE 8 YAŞINDAKİ AYSİMA KARAASLAN’IN YOL...

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, GECEHAN MAHALLESİ’NDE 8 YAŞINDAKİ AYSİMA KARAASLAN’IN YOL TALEBİNİ 2 GÜNDE YERİNE GETİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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