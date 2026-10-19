bafra’da muhtarlar günü törenle anıldı

Bafra’da törenle başlayan kutlama kahvaltıyla sürdü

Samsun’un Bafra ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı ve Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri’nde verilen kahvaltı programı ile devam etti. Etkinlikte muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki aracılık rolüne dikkat çekildi ve görevlerini yitiren muhtarlar rahmetle anıldı.

Atatürk Anıtı’ndaki tören

Tören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlendi. Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Protokol üyeleri ve muhtarlar törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

konuşmalarda muhtarlığın önemi vurgulandı

Erol Andiç, muhtarlık kurumunun tarihine değinerek 19 Ekim 1829 tarihli fermanla başlayan geleneğin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e taşındığını anımsattı. Andiç, muhtarlığın 197 yıldır bu topraklarda var olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini hatırlattı: "Muhtar, demokrasinin temel taşıdır." Andiç, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü armağan edenlere teşekkür ederek meslektaşlarının gününü kutladı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da muhtarların mahalle ihtiyaçlarını belirlemedeki ve vatandaş taleplerini iletmedeki görevine dikkat çekti. Kılıç, muhtarlarla sürekli istişare içinde olduklarını söyleyerek görev başında vefat eden muhtarları rahmetle andı ve tüm muhtarların gününü kutladı.

Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar ise muhtarlarla birlikte çalışmaktan onur duyduğunu ifade ederek emek ve fedakârlıkları için teşekkür etti; programın düzenlenmesinde emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Konuşmalarda genel olarak muhtarların yerel yönetimdeki işlevi ve vatandaş ile devlet arasında kurdukları köprü üzerinde duruldu. Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ, ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULMASI VE KAHVALTI PROGRAMIYLA KUTLANDI. PROGRAMDA MUHTARLARIN DEVLET İLE VATANDAŞ ARASINDAKİ ÖNEMLİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLİRKEN, HAYATINI KAYBEDEN MUHTARLAR DA RAHMETLE ANILDI.