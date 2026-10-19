Patnos'ta muhtarların yerel yönetime katkısı vurgulandı

Törenin başlangıcı ve program akışı:

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen tören, Patnos Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirildi. Program, Patnos Muhtarlar Derneği Başkanı Ali İhsan Albaş’ın Atatürk büstüne çelenk sunması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlik, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam ederken, muhtarların toplum içindeki rolleri ve yerel yönetimlerle ilişkilerine dikkat çekildi. Tören boyunca muhtarların vatandaşların sorunlarını ilgili kurumlara iletmedeki önemi vurgulandı.

Başkan Albaş'ın teşekkür mesajı:

Patnos Muhtarlar Derneği Başkanı Ali İhsan Albaş, yaptığı konuşmada muhtarlık kurumunun vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki bağlantıda taşıdığı sorumluluğu öne çıkardı. Albaş, böyle anlamlı bir günün muhtarlara armağan edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek şükranlarını sundu.

Protokol ve katılımcılar:

Törene; Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, İlçe Müftüsü Abdülvahid Kamali, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Laçin ile kurum amirleri, Patnos Kaymakamlığı Özel Kalem Müdürü Adnan İna ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan yetkililer, muhtarların yerel düzeydeki talepleri ilgili kurumlara iletmedeki rolünü ve halkla kurumlar arasındaki güven köprüsünü güçlendirmenin önemini vurguladı. Katılımcılar, muhtarların günlük hayat ve hizmet akışındaki katkılarına dikkat çekti.

Tören, muhtarların gününün kutlanması ve katılımcıların bir araya gelmesiyle sona erdi; etkinlik, yerel yönetim ve toplum ilişkilerine dair farkındalığı artırmayı amaçladı.

PATNOS’TA 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI