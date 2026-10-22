İl millî eğitim müdürü Sinan Aydın'dan Firuz Kanatlı lisesinde mesleki eğitim vurgusu

Ziyaret ve gözlemler:

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yaptığı ziyarette okul ortamını yakından tanıdı. Sınıfları dolaşarak öğrencilerle birebir sohbet eden Aydın, ders öğeleri, eğitim süreçleri ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Aydın, okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen mesleki eğitim faaliyetleri ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik gözlemler paylaşılırken, uygulamalı eğitimin önemi vurgulandı.

Öğrenci iletişimi ve eğitim süreci:

Okul içinde yapılan sohbetler, öğrencilerin ders işleyişi ve eğitim motivasyonuna ilişkin doğrudan geri bildirim sağladı. Aydın'ın sınıf ziyaretleri, öğrencilerin eğitim ortamlarına ilişkin izlenimlerin tespiti ve ihtiyaçların yerinde değerlendirilmesine olanak verdi.

Okul yönetimi ve öğretmenlerle ortak değerlendirme:

Okul yönetimi ile gerçekleşen görüşmelerde, mesleki eğitim kapsamında yürütülen çalışmaların ilerleyişi ele alındı. Aydın, öğretmenlerle yapılan değerlendirmelerde uygulamalı programların güçlendirilmesine ve proje odaklı çalışmalara devam edilmesine dikkat çekti.

Bu ziyaret, il düzeyinde mesleki eğitimin niteliğini artırma hedefi doğrultusunda okul-iletisim kanallarının güçlendirilmesi ve öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin yerinde takip açısından önem taşıdı.

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, FİRUZ KANATLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'Nİ ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ, OKULDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.